Neměli jsme peníze, neviděla jsem ho i tři měsíce, poodhaluje matka dětství světové jedničky

Začátky jakéhokoli snažení mnohdy nebývají snadné, ale tvrdá dřina často přináší kýžené výsledky. Přesně to platí i v případě mužské světové tenisové jedničky Novaka Djokoviče. Dnes ho zná každý a dlouhodobě se potvrzuje, že je jedním z nejlepších tenistů historie, ale i on si musel svoji cestu k úspěšné kariéře vybojovat. Ač se odborníci od počátku shodovali, že malý Nole je velký talent, nebylo to vždycky jednoduché. V otevřené zpovědi pro srbská média promluvila Djokovičova matka Diana o jeho tenisových začátcích i o jeho dětství.