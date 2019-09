Rehabilitace zabírá. Na návrat trénuje světová jednička s pytlem brambor na zádech

Místo rakety pytel brambor na zádech. I tak tráví chvíle mezi rehabilitacemi šestnáctinásobný grandslamový vítěz. Novak Djokovič se na sociálních sítích pochlubil fotografiemi, jak ve svém rodném Srbsku vyrazil na sklizeň brambor. Při tom také zavzpomínal na své dětství, kdy na poli také pomáhal.

„Děkuji za tento zážitek v Brzeče. Lidé tady jsou laskaví a pracovití. Moje srdce si tak oživilo mnoho vzpomínek z dětství. Jsem za to vděčný,“ napsal Djokovič na sociální sítě. „Dostal jsem také nějaké brambory za odměnu,“ dodal hráč, který se pomalu připravuje na návrat na kurty.

Kvůli bolavému rameni skrečoval osmifinále na US Open, na němž obhajoval titul. Dokonce to vypadalo, že se bude muset podrobit chirurgickému zákroku. Poctivě ale rehabilituje a vypadá to, že léčba zabírá. Světová jednička tak doufá, že již brzy zase bude moci hrát. „Chtěl by říct, kdy přesně se vrátím, ale ve skutečnosti to ještě nevím,“ uvedl Djokovič na webu express.co.uk.

„Každý den kontrolujeme, jak na tom rameno je. Bohužel zranění bylo vážnější, než vypadalo,“ vysvětloval s tím, že doufá, že během týdne by už mohlo být jasněji. Podle svých slov by totiž rád stihl turnaj v Tokiu, který se koná na přelomu září a října. „To by bylo ideální,“ dodal šestnáctinásobný grandslamový vítěz.