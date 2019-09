TENIS ONLINE: Výborně! Kristýna Plíšková první set se slovenskou jedničkou zvládla

Jediný titul získala Kristýna Plíšková do této doby na okruhu WTA. Povedlo se jí to v roce 2016 v Taškentu a na tento úspěch by ráda navázala v metropoli Uzbekistánu i v letošním roce. Ve čtvrtfinále však musí zdolat nasazenou jedničku - Slovenku Viktorii Kužmovou. Utkání sledujte na O2 TV Tenis nebo online na Sport.cz od 11:00.