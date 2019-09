Jak chutná výhra? Tenisová kráska už to neví, prohrála potřinácté v řadě a přiznala, že je z toho už unavená

Jedna prohra, druhá, třetí, čtvrtá. Třináctá. Eugenie Bouchardová už zase neví, jak chutná vítězství. Bývalá světová pětka již několik let na začátku sezony prohlašuje, že se vrátí mezi elitu. Avšak stále jí to nějak nevychází. Letos vyhrála naposledy před sedmi měsíci a v žebříčku klesla na sto padesáté sedmé místo. „Prohry mě už unavují,“ přiznává kanadská kráska.

Stále stejný scénář. Na začátku sezony velké sliby a pak opět zklamání. Eugenie Bouchardová již několik let po sobě na začátku roku prohlašuje, že udělá vše pro to, aby se vrátila mezi nejlepší tenistky, kam patřila v roce 2014. Tehdy všechny šokovala, když si zahrála semifinále Australian Open, French Open a finále Wimbledonu a rázem v žebříčku vyskočila na páté místo. Všichni v ní viděli budoucí královnu tenisu.

Jenže další sezonu přišel pád, talentovaná Kanaďanka nezopakovala své výsledky a postupně v žebříčku klesala. Na začátku roku 2016 to vypadalo, že by opět mohla být ve své parádní formě, když si zahrála několik finále, avšak pak se zase herně začala trápit. Stále častěji se na sociálních sítích chlubila fotkami z nejrůznějších akcí a vypadalo to, že tenis je na vedlejší koleji.

Bouchardová však tvrdila, že dře, aby byla zase mezi nejlepšími. Nepovedlo se jí to ani v roce 2017, ani v roce 2018 a nedokáže to ani letos. Dostat se na turnaji přes úvodní kolo se jí totiž zatím naposledy podařilo před sedmi měsíci, od té doby nevyhrála jediný zápas. Celkem zaznamenala třináct porážek v řadě.

Tu poslední tento týden na challengeru v Templetonu, kde nestačila na Rumunku Gabrielu Talabaovou, dvou set sedmdesátou druhou hráčku světa. „Prohry mě už unavují,“ přiznala Bouchardová na webu tennisworldusa.org. "Těším se, až zase vyhraju nějaký zápas,“ dodala tenistka, které v žebříčku patří sto padesátá sedmá pozice.

„S trenérem jsme se domluvili, že zbytek letošní sezony pojmeme hlavně jako přípravu na tu nadcházející. Budu jezdit na turnaje, ale hlavně se budu věnovat fyzičce, protože ta mi hodně chybí,“ uznala pětadvacetiletá tenistka. „Teď znovu buduji svou hru. Mnoho hráčů si prošlo těžkými časy a dokázali se vrátit na vrchol. Dokud bude ve mně zapálený oheň, stále je možnost, že se dokážu vrátit. Je to jen o tom, že musím tvrdě makat,“ uzavřela Bouchardová.