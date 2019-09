Sabalenková dala Riskeové 18 es a obhájila titul ve Wu-chanu

Sabalenková startovala ve Wu-chanu podruhé a opět vybojovala trofej. Nezaváhala ani ve dvanáctém tamním zápase, v němž drtila semifinálovou přemožitelku Petry Kvitové servisem. Riskeovou porazila i potřetí a opět po třísetové bitvě.

"Podání bylo hodně důležité, protože od základní čáry Alison hraje bezvadně. Servis je moje velká zbraň. Na druhou stranu přináší to dvojchyby, ale když je es osmnáct, je to ok," řekla Sabalenková.

Dnešní titul je pro ni druhým v sezoně a čtvrtým v kariéře. Čtrnáctá hráčka žebříčku letos ovládla i první turnaj roku v Šen-čenu, kde ve finále porazila právě Riskeovou. Na začátku ledna to bylo také ve třech setech.

Ve Wu-chanu je druhou dvojnásobnou šampionkou po Kvitové, které patřil premiérový ročník v sezoně 2014 i turnaj o dva roky později. Na finále čtyřhry ale rodačce z Minsku už síly nezbyly a s Mertensovou podlehly 6:7, 2:6 čínsko-ruské dvojici Tuan Jing-jing, Veronika Kuděrmětovová.