Kvitové Turnaj mistryň zatím uniká, soupeřka ji však nemůže vynachválit

Fantastická podívaná. Čtvrtfinále mezi Petrou Kvitovou a Ashleigh Bartyovou na turnaji v Pekingu nabídlo skvělý tenis. Češka, která se snaží získat definitivu ohledně startu na letošním Turnaji mistryň, sice vyhrála první set. Pak však měla navrch soupeřka z Austrálie. „Petra mě vždy dokáže vyburcovat k tomu, abych ze sebe vydala to nejlepší,“ prohlásila Bartyová a složila tak poklonu rodačce z Fulneku.

Ashleigh Bartyová řadí zápasy s Petrou Kvitovou k těm nejlepším. A to bez ohledu na to, jak duel dopadne. Cenná zkušenost je to v každém případě, protože díky české Lvici musí na kurtu ukázat svou nejlepší hru. A ani ve čtvrtfinále na turnaji v Pekingu tomu nebylo jinak. Kvitová získala první sadu, další dvě pak získala světová jednička.

„Podle mě to byl jeden z nejkvalitnějších výkonů, jaký jsem během roku předvedla,“ prohlásila světová jednička na webu WTA. „I kdybych prohrála, dívala bych se na tenhle zápas stejně, což není úplně obvyklé,“ vyprávěla letošní vítězka French Open. „Petra mě vždy dokáže vyburcovat k tomu, abych ze sebe vydala to nejlepší. Myslím, že úroveň hry od nás obou byla fantastická,“ chválila také Kvitovou, kterou považuje za jednu z největších osobností současného tenisu.

Kvitová doufala, že se jí na asijských turnajích podaří posedmé kvalifikovat na Turnaj mistryň. Kdyby Bartyovou porazila, postup na prestižní turnaj by už měla jistý. Pomoci ji ještě mohla Elina Svitolinová. Avšak ukrajinská tenistka prohrála s Kiki Bertensovou, a tak Kvitová bude muset o účast usilovat dál.

Příští týden by se měla představit na turnaji v Linci. Podle pořadatelů bude patřit k největším favoritkám. Sedmá hráčka světa doufá, že jejich slova potvrdí. Na turnaj se podle svých slov již těší, protože má na něj fantastické vzpomínky. V roce 2011 v Rakousku vyhrála.