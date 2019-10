Z nuly na plný plyn. Čeští mladíci letí žebříčkem. Kdo připomíná Berdycha?

Devět českých tenistek si zahrálo na letošním US Open hlavní soutěž ve dvouhře. Mezi muži dva. Tomáš Berdych i Jiří Veselý navíc skončili hned v prvním kole. Ve stovce už žádného Čecha nenajdete, mezi ženami jich je hned osm. Přesto nemusí být tak zle. Letošní výkony nastupující generace totiž dávají naději, že fanoušci opět budou moci na největších turnajích držet palce českým barvám i mezi muži.

Jonáš Forejtek, Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Dalibor Svrčina, ale třeba i Vít Kopřiva. To jsou jména, která by brzy mohla dát vzpomenout na uhasínající slávu českého tenisu.

Českou jedničkou je i přes fakt, že prakticky nehraje, Tomáš Berdych, kterému patří 104. příčka. Druhé místo patří trápícímu se Jiřímu Veselému. Pomyslný bronz je v rukou pomalu se loučícího Lukáše Rosola. Snad jen šestadvacetiletý příbramský rodák Jiří Veselý má naději na to, že by ještě mohl probudit svůj talent.

Jiří Veselý je jedničkou českého daviscupového týmu

Česká sportovní/Pavel Lebeda, Facebook

A co stále teprve dvaadvacetiletý Zdeněk Kolář? Rodák z Bystřice nad Pernštejnem se již dlouho pohybuje ve třetí stovce žebříčku a na výraznější posun zatím dle všeho nemá.

Mezi českou elitou je Macháč

České naděje se tak upínají k již zmiňované čtveřici či pětici mladíků za nimi. Zatímco v posledních týdnech zaujal jízdou za juniorským titulem na US Open a parádním představením v Davis Cupu Jonáš Forejtek, mezi českou elitu zamířil úplně jiný tenista - Tomáš Macháč.

Berounský rodák totiž v letošní sezoně předvádí výborné výkony. Po senzačním tažení až do semifinále domácího challengeru v Liberci zazářil i v kazašském Nur-Sultanu, kde došel do semifinále. Cestou do závěrečných kol obou turnajů přitom likvidoval soupeře i o více než dvě stě míst lépe postavených.

Tomáš Macháč patří k největším nadějím českého tenisu

Profimedia.cz

Ale k faktům. Brzy devatenáctiletý tenista začínal sezonu jako hráč šesté stovky, teď jeho jméno najdete na 303. příčce. V žebříčku českých hráčů je už na pátém místě, jen o několik pozic před ním je Zdeněk Kolář.

Jaké jsou jeho největší přednosti? "Je psychicky odolný, skvěle se pohybuje, má fantastický bekhend obouruč. Se svým trenérem Danem Vackem hodně zamakal na podání. Jen z forhendové strany ještě dělá chyby," hodnotí českou naději daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil.

Největším příslibem Forejtek?

Za největší naději pro český mužský tenis však Jaroslav Navrátil považuje čerstvého vítěze juniorky na US Open a grandslamového šampiona ze stejné kategorie ze čtyřhry na Australian Open (s Daliborem Svrčinou) a Wimbledonu (s Jiřím Lehečkou) Jonáše Forejtka.

"Dokázal, že je zaslouženě prvním juniorem světa a myslím, že bude patřit do světové špičky. O tom jsem přesvědčený," říkal daviscupový kapitán poté, kdy Forejtek coby nováček v týmu získal klíčové dva body v zápase proti Bosně.

Jonáš Forejtek vyhrál soutěž juniorů na US Open.

Adam Hunger, ČTK/AP

Současný nejlepší junior světa začínal rok jako 988. tenista světa, nyní mu patří 548. pozice. Největším letošním úspěchem plzeňského rodáka je srpnový triumf na turnaji ITF v rakouském Vogau, o pár měsíců dříve si zahrál o titul v turecké Antalyi.

I Forejtkovou silnou stránkou je podobně jako u Macháče psychika. "Je to hráč bez nervů, v tom je podobný Berdychovi. Má hru založenou od základní čáry, dělá minimum chyb. Zlepšil servis a forhend, ale potřebuje zdokonalit přechod na síť," říká Jaroslav Navrátil.

Lehečkova sázka na razanci

Své zkušenosti z Davis Cupem, i když zatím minimální, má i Jiří Lehečka, který v únorové barážové bitvě zle trápil nizozemskou hvězdu Robina Haaseho. Nastoupil i do vzpomínané bitvy s Bosnou, kde však ve čtyřhře spolu s Jiřím Veselým podlehli domácímu páru Masič, Brkič.

Stále teprve sedmnáctiletý tenista si letos zahrál finále ITF v Jablonci, ale hlavně spolu s Jonášem Forejtkem vyhráli vzpomínanou wimbledonskou juniorskou čtyřhru. V juniorském žebříčku mu patří 15. příčka, v tom seniorském 495. místo. Sezonu 2019 přitom startoval z pozice 1017. hráče planety.

Trio šampionů. Tenistka Barbora Strýcová a junioři Jonáš Forejtek (vlevo) a Jiří Lehečka po návratu z Wimbledonu.

Vlastimil Vacek, Právo

"Hru má postavenou na rychlých úderech a výborném servisu. Zapracoval na forhendu i volejích. Malinko mu chybí v důležitých stavech trpělivost. Chce to rychle zabít a udělá chybu. Ale pracuje tvrdě a za tři roky se zlepšil obrovsky," hodnotí svého svěrence Navrátil.

Talent z Ostravy

"Je to talent, jaký tu dlouho nebyl. "Těmito slovy nedávno ohodnotil Dalibora Svrčinu majitel české sportovní Miroslav Černošek. Ostravský rodák před pár dny oslavil sedmnácté narozeniny, v juniorském žebříčku je třiadvacátý, mezi dospělé se z pozice 1083. hráče světa teprve chystá.

Čeští tenisté Jonáš Forejtek (vpravo) a Dalibor Svrčina s trofejí pro vítěze juniorské čtyřhry na Australian Open.

Twitter

"Hraje celodvorcový tenis, dovede dobře číst hru. Přirovnal bych ho trochu ke Štěpánkovi. Umí jít na síť, nebojí se toho, mění rytmus. Vylepšil servis, což byla jeho největší slabina. Potřebuje zesílit a jestli to půjde, tak i dva tři centimetry vyrůst. Vidíme menší hráče, jako je Schwartzman, kteří to taky dovedou, ale Dalibor je ještě subtilní, trošku děcko," má jasno Navrátil, který si jeho a Jiřího Lehečku vzal pod svá trenérská křídla.

Postupné kroky žebříčkem dělá trošku ve stínu svých krajanů i stále teprve dvaadvacetiletý Vít Kopřiva, v současné době 332. hráč světa. Dokáže se někdo z mladíků probojovat mezi tenisovou elitu?