Změňte pravidla, žádá slavný kouč WTA. Náctileté senzaci prý brání v rozvoji

Jako raketa vletěla na okruh WTA Cori Gauffová. Teprve patnáctiletá Američanka si letos zahrála osmifinále Wimbledonu a stala se jednou ze senzací letošní sezony. Kvůli věku a pravidlu WTA si však během roku může zahrát pouze na deseti turnajích, a to se nelíbí jednomu z nejslavnějších trenérů. Podle Patricka Mouratogloua jí toto omezení brání v rozvoji.

Sezonu začínala jako 685. hráčka světa. Teď už je v žebříčku sto desátá. Patnáctiletá Cori Gauffová ohromuje svými výkony nejen fanoušky ale i odborníky. Když se letos ve Wimbledonu prokousala náročnou kvalifikací a následně v prvním kole vyřadila Venus Williamsovou, stála se miláčkem publika.

V hledišti měla obrovskou podporu, a i ta jí hnala k famózním výkonům. Její jízdu zastavila až v osmifinále, pozdější vítězka turnaje, Simona Halepová. Gauffová všechny pobláznila, a tak se pořadatelé US Open kvůli ní rozhodli obejít pravidla. I když podle regulí WTA měla už tři divoké karty vyčerpané, udělili jí přesto další.

Gauffová se jim odvděčila postupem do třetího kola. V něm už ale nestačila na Naomi Ósakaovou. Pravidla WTA umožnují hráčkám mladším šestnácti let v sezoně odehrát jen deset turnajů a přijmout jen tři divoké karty. A to se vůbec nelíbí Patricku Mouratoglouovi, trenérovi legendární Sereny Williamsové.

Podle něj by mělo být změněno. „Tohle pravidlo nemůžeme aplikovat na každou hráčku. Vývoj každé tenistky je totiž odlišný. WTA dá se říci, brání mladým hráčkám v práci,“ prohlásil Mouratoglou na webu Daily Mail. „Tahle regule Gauffovou jistě zpomalí v jejím rozvoji,“ dodal kouč.

Cori Gauffová po US Open odpočívala. Nyní už však loňská juniorská vítězka French Open usiluje o další body, které by ji posunuly do stovky a tím pádem i zajistily účast v hlavní soutěži Australian Open. Na turnaji v Linci zatím prošla prvním kolem kvalifikace, v tom druhém ji čeká Tamara Korpatschová, která je v žebříčku o dvacet míst za ní.