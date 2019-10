Muchová se probila v Moskvě do čtvrtfinále! Allertová i Rosol balí kufry

Karolína Muchová porazila na turnaji v Moskvě čtvrtou nasazenou chorvatskou tenistku Donnu Vekičovou 6:4, 6:2 a postoupila do čtvrtfinále. To Denisa Allertová nenavázala v Lucemburku na úvodní výhru v sezoně a ve druhém kole se s turnajem rozloučila po hladké porážce 2:6, 1:6 s třetí nasazenou Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Končí i Lukáš Rosol v Moskvě. S Dušanem Lajovičem ze Srbska prohrál 4:6, 7:6, 3:6 a do čtvrtfinále se neprobojoval.