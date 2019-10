Grandslamový vítěz opět v slzách. Tolik to pro mě znamená, plakal dojetím po zisku titulu

Míček letí do autu, raketa padá na zem, Andy Murray nemůže uvěřit tomu, co dokázal. Na začátku sezony to vypadalo, že možná bude muset kvůli problémům s kyčlí odejít do důchodu. Třičtvrtě roku na to prožívá jedno z nejkrásnějších období. Může pokračovat v kariéře, po více než dvou letech opět vyhrál turnaj a stane se potřetí otcem.

Když na začátku sezony před Australian Open oznamoval, že jeho problémy s kyčlí pokračují, plakal. Chtěl si ještě zahrát na svém oblíbeném Wimbledonu, avšak vypadalo to, že bude muset s tenisem přestat. O třičtvrtě roku později má Andy Murray slzy v očích znovu, tentokrát to je ale štěstím. Po všech trablích totiž slaví zisk dalšího titulu.

S Australian Open se trojnásobný grandslamový vítěz loučil už po úvodním kole, několik dní poté podstoupil další operaci. Pilně rehabilitoval a jeho fanoušci bedlivě očekávali, s čím přijde. Bude moci ještě hrát, nebo to s jeho kyčlí už nepůjde? Britský tenista je potěšil. Kyčel přestala bolet.

Bývalá světová jednička začala s tréninkem a už v červnu se v Queen’s Clubu představila po boku Feliciana Lopeze ve čtyřhře. Byl to vítězný návrat. Dvojice ve finále porazila pár Joe Salisbury, Rajeev Ram. Ve Wimbledonu si pak Murray zahrál opět čtyřhru, s Pierrem-Huguesem Herbertem však nepřešli přes druhé kolo.

Murray pomalu začal spřádat plány i na dvouhru. Potvrdil, že do konce sezony by se k ní chtěl pomalu vrátit. Velká očekávání ale neměl. V polovině srpna si zahrál na turnaji v Cincinnati, ale vypadl hned v úvodním kole. Místo US Open pak zvolil challenger. Postupně se však dostával do formy.

I když klesl až na pět set třetí místo, soupeře v žebříčku daleko před sebou dokázal porážet. S hráči ze světové třicítky pak sváděl stále vyrovnanější bitvy a opět začal stoupat. Minulý týden mu patřilo už dvou sté třiačtyřicáté místo a teď půjde o dalších sto šestnáct míst výše. Murray totiž nenašel na turnaji v Antverpách přemožitele, a když ve finále zdolal Stanislase Wawrinku, nemohl uvěřit tomu, co dokázal.

„Tolik to pro mě znamená,“ přiznal dojatý Murray na webu BBC. „Posledních několik let pro mě bylo hodně obtížných. Nečekal jsem, že bych se mohl dostat až sem. Jsem šťastný, velmi šťastný,“ vyprávěl sto dvacátý sedmý hráč světa. „To, že jsem se dostal zpátky na takovou úroveň, je ohromující. Jsem hrdý. Je to jedno z mých největších vítězství v kariéře“ dodal tenista, který prožívá šťastné období i v soukromí. Se svou manželkou očekává narození třetího dítěte.