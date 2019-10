Štěpánkův "nepřítel" se loučí. Každý si zaslouží druhou šanci, říkal o české legendě Srb

V roce 1980 slavili českoslovenští tenisté zisk Davisova poháru. Na ten další si museli počkat dlouhých 32 let až do sezony 2012. Hlavní měrou se o něj postarala dnes už legendární dvojice Berdych, Štěpánek.

Cestu za salátovou mísou začali svěřenci Jaroslava Navrátila výhrou nad Itálií, ve čtvrtfinále pak přivítali v O2 areně Srbsko. Roli jedničky českého soupeře se chopil v té době na vrcholu sil hrající Janko Tipsarevič, který byl v té době osmým tenistou světa, dvojkou byl Viktor Troicki.

A právě on schytal v úvodní dvouhře čtvrtfinálové bitvy nakládačku od Tomáše Berdycha (2:6, 1:6, 2.6). Největší bitva celého klání však měla teprve následovat. Duel Radka Štěpánka a rozjetého Tipsareviče rozhodoval až nervydrásající pátý set, ve kterém byl nakonec úspěšnější bělehradský rodák a po výhře (5:7, 6:4, 6:4, 4:6 a 9:7) srovnal na 1:1.

Že by se oba borci však po zápase vydali na společnou večeři, to ani náhodou. V té době osmadvacetiletý Srb rozdráždil emoce už před čtvrtfinálovým zápasem. „Myslím, že nám Češi připravili nový druh povrchu. Je to něco jako bláto," ohodnotil povrch v O2 Areně Tipsarevič.

Rozjetý a hlavně frustrovaný Štěpánek však po prohraném mečbolu reagoval ještě emotivněji. „U sítě mi ukázal prostředníček a navíc mi řekl, že jsem smradlavá.... Nic takového se mi nikdy nestalo," okomentoval vyhrocené momenty vítěz.

Karvinský rodák nejprve celý incident popíral, ke svému nesportovnímu chování se přiznal až později. Milovník Dostojevského či Nietzscheho celý incident přešel s grácií. „Je asi jasné, že nebudeme nejlepšími kamarády, ale každý si zaslouží druhou šanci," reagoval tenista.

Čeští tenisté navzdory Štěpánkově porážce nakonec srbský tým vyřadili a přes Argentinu a Španělsko dokráčeli vysněné trofeji.

Parádní gesto při exhibici

Na nepřímé setkání Radka Štěpánka a Janka Tipsareviče však mělo dojít ještě jednou. A to o šest let později shodou okolností opět ve vysočanské areně. Když se prakticky přesně před rokem loučil Radek Štěpánek s kariérou, prostřednictvím videa mu k úspěšné kariéře gratulovali Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray, Ivan Lendl a k velkému překvapení všech právě Janko Tipsarevič.

„Asi jsi nečekal tenhle ošklivý obličej. Gratuluji ti ke všemu, co jsi během své kariéry dokázal. Měl jsi úžasnou kariéru. Vím, že jsme zažili lepší i horší chvíle, ale doufám, že se ti v tenisovém důchodu bude vést dobře," smál se z velkoplošné obrazovky Tipsarevič.

Srbský tenista bojoval během své kariéry s celou řadou zranění, přičemž mu v jednu chvíli reálně hrozilo, že přijde kvůli zánětu v noze o chodilo. Přesto se dokázal na okruh vrátit. Kvůli opakujícím se zdravotním problémům však kariéru uzavřel na nedávném turnaji ve Stockholmu, kde podlehl v osmifinále japonskému tenistovi Jučimu Sugitovi 6:7 ve třetím setu.

"Kdybych si měl vybrat způsob, jak ukončit kariéru, bylo by to takhle - nechat na kurtu všechno. Tento okamžik si budu pamatovat do konce života," uvedl po zápase loučící se tenista.