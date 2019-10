Vzájemná bitva českých hvězd na Turnaji mistryň? Plíškovou čeká očistec, šance Kvitové jsou větší

Pět českých tenistek bude od neděle bojovat na Turnaji mistryň. Hlavní pozornost bude v čínském Šen-čenu pochopitelně upřená na singlové naděje Karolínu Plíškovou a Petru Kvitovou. Zatímco losování závěrečného podniku sezony se uskuteční až v pátek, obě české hvězdy si už mohou udělat představu, koho by si do svých skupin přály. Světová dvojka Karolína Plíšková však už teď má jistotu, že ať dostane kohokoliv, čeká ji hodně náročný úkol.

Světová deblová jednička Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková spolu s Barborou Krejčíkovou, ale především Karolína Plíšková a Petra Kvitová. Český fanoušek se má v čínském Šen-čenu rozhodně na co těšit. Žádná jiná země se totiž takovým počtem tenistek na závěrečném podniku sezony pochlubit nemůže.

Američanku, navzdory sedmnácti hráčkám v top 100, byste zde hledali marně, podobně jsou na tom Rusky. Druhou nejpočetněji zastoupenou zemí je s třemi deblistkami Tchaj-wan.

Karolína Plíšková



Dvě hlavní česká esa Plíšková s Kvitovou se své soupeřky dozví až v pátečním losu, který osm nejlepších hráček a deblových párů rozdělí do dvou skupin. A vyloučeno tak rozhodně není ani to, že se obě Češky potkají ve vzájemném souboji. Jedinou jistotou je, že los nemůže svést do skupinové fáze úřadující světovou jedničku Ashleigh Bartyovou a druhou hráčku žebříčku Karolínu Plíškovou.

Ani to však lounské rodačce příliš radosti asi nedělá. Její bilance s ostatními soupeřkami totiž není vůbec příznivá. Z šestice možných soupeřek má totiž hned se čtyřmi negativní bilanci, jen nad Elinou Svitolinovou vede 5:3, vyrovnanou statistiku 2:2 drží s Naomi Ósakaovou.

Karolína Plíšková a Petra Martičová



Karolína Plíšková by při své čtvrté účasti na Turnaji mistryň v řadě tak čistě statisticky potřebovala do skupiny dostat kromě Svitolinové a Ósakaové ještě Bencicovou či Andreescuovou, s kterými odehrála jeden zápas, ve kterém však podlehla. A skupina smrti? Z Halepové (3:7) či Kvitové (1:3) by svěřenkyně Conchity Martínezové asi radostí neskákala.

V součtu se všemi soupeřkami, které se kvalifikovaly do Šen-čenu, pak má negativní bilanci třinácti výher a dvaceti porážek.

Osmadvacetiletá Češka však optimismus neztrácí. "Věřím, že to může vyjít. I kdyby se jeden zápas nepovedl, tak se turnaj může vyhrát," říká Plíšková, která si v loni i předloni na Turnaji mistryň zahrála semifinále.

Bilance Plíškové s možnými soupeřkami na Turnaji mistryň Jméno Skóre Naomi Ósakaová 2:2 Simona Halepová 3:7 Bianca Andreescuová 0:1 Petra Kvitová 1:3 Belinda Bencicová 0:1 Elina Svitolinová 5:3 Ashleigh Bartyová* 2:3* Celkem 13:20 * Bartyovou nemůže potkat ve skupině

Kvitová na elitu umí

Už posedmé vyrazí na závěrečný podnik sezony Petra Kvitová, která v roce 2011 ve své životní sezoně turnaj konaný v Istanbulu vyhrála. A její bilance s ostatními účastnicemi je výrazně příznivější než u české jedničky.

Negativní statistiku má jen s Naomi Ósakaovou (0:1) a Simonou Halepovou (1:3). Na okruhu ještě neměla tu čest potkat úřadující šampionku z US Open Biancu Andreescuovou, nad ostatními hráčkami pak vede. V součtu odehrála se sedmi dalšími účastnicemi devětadvacet duelů, devatenáct z nich vyhrála.

Česká tenistka Petra Kvitová v akci na turnaji v Pekingu.

Mark Schiefelbein, ČTK/AP

A skupina snů pro dvojnásobnou wimbledonskou šampionku? Svitolinová (7:2), Bencicová (4:1) a třeba právě krajanka Plíšková (3:1).

"To, že jsem se vůbec kvalifikovala, je výjimečné. Letos jsem měla opravdu hodně starostí se zdravím a vynecháváním turnajů. Takže tenhle je za odměnu. Ale nepojedu si to užít, chci hrát dobrý tenis a může se stát cokoli," věří Kvitová.

Turnaj mistryň začíná již tuto neděli, zápasy českých hráček bude moci sledovat online na Sport.cz.