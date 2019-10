Češky znají své soupeřky na Turnaji mistryň! Plíškovou čeká pekelná skupina, co Kvitová?

Dnešní los rozhodl o tom, že Plíšková narazí na vítězku US Open Biancu Andreescuovou z Kanady, Rumunku Simonu Halepovou a ukrajinskou obhájkyni titulu Elinu Svitolinovou.

Lounská rodačka se s kometou letošní sezony Biancou Andreescuovou utkala jen jednou. Stalo se tak letos ve čtvrtfinále turnaje v Torontu, kde domácí hvězda zvítězila 6:0, 2:6, 6:4. "Nehrála jsem dobře a ani ona moc ne. Nebojím se jí. Je bojovná a pár soupeřek rozhodí, jak simuluje. Jak je nová, tak nebyla načtená. Výborně se hýbe a jako jediná holka se dokluzuje. Umí i zatlačit a dobře zaservírovat. Umí všechno, má pestrou hru. Není jisté, co od ní přijde," řekla Plíšková.

S Halepovou se česká tenistka střetla desetkrát, vyhrála jen třikrát. Poslední duel v Miami ovládla právě Plíšková po setech 7:5, 6:1. Vím, že musím hrát dobře, protože toho nedá moc zadarmo. Minimálně to s ní je vždycky dřina a bolí to. Musím si to uhrát sama. Halový tenis jí ale moc nesedí," uvedla Plíšková.

Pozitivní bilanci 5:3 má Plíšková jen s obhájkyní titulu Svitolinovou. Naposledy spolu hrály loni ve skupině Turnaje mistryň a česká tenistka prohrála. "Je běhavá, umí trošku zatlačit, ale je suprová v obraně. Bude to o mém tenisu," řekla Plíšková.

Kvitovou čeká odveta s Ósakaovou

Vítězka Masters z roku 2011 Kvitová bude hrát se světovou jedničkou a vítězkou Roland Garros Ashleigh Bartyovou z Austrálie, Japonkou Naomi Ósakaovou, která ovládla Australian Open, a se Švýcarkou Belindou Bencicovou.

Kvitová vede ve vzájemné bilanci nad úřadující světovou jedničkou Bartyovou 4:2. "Je právem jednička, umí tenis výborně mixovat a vždycky to proti sobě máme vyrovnané. Zápas bude jako vždy o pár míčích," očekává Kvitová.

S Ósakaovou se utkala jen jednou a to ve finále letošního Australian Open, kde po boji podlehla 6:7, 7:5 a 4:6. "Tam hrála letos svůj nejlepší tenis," uvedla Kvitová.

Nad Švýcarkou Bencicovou vede Kvitová 4:1 na utkání. "Dostala se tam na poslední chvíli, přála jsem jí to, tak si to hlavně užije. Je to fajn holka a šikovná hráčka," oceňuje soupeřku Kvitová.

Loni se hrál Turnaj mistryň naposledy v Singapuru, kde na sebe české hvězdy narazily v Bílé skupině a Plíšková zvítězila ve dvou setech.

Turnaj začne v neděli a z každé skupiny postoupí dvě hráčky do semifinále, což se Plíškové podařilo dvakrát po sobě. Kvitová prošla ze skupiny se štěstím s jednou výhrou naposledy v roce 2015 a nakonec prohrála až ve finále.

Neporažená šampionka dvouhry z dotace 14 milionů dolarů získá 4,725 milionu dolarů (přes 109 milionů korun), což je největší prémie v ženském sportu.

Ve čtyřhře na český souboj v základní části turnaje dojde. Světová jednička Barbora Strýcová se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu se ve Fialové skupině utkají mimo jiné s Barborou Krejčíkovou a Kateřinou Siniakovou.