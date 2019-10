Plíšková po utkání prohlásila, že ze svého výkonu nemá vůbec špatný pocit. "Bohužel se proti top hráčkám dost často stává, že hraju dobře, ale prohraju. Tak to je. Myslím, že jsem neudělala moc věcí špatně, bylo to o pár míčích," řekla na webu iDNES.cz Plíšková, která v předchozích dvou ročnících Turnaje mistryň došla do semifinále.

Plíšková přitom zápas odstartovala dobře a ujala se vedení 2:0, Svitolinová ale vyrovnala a o vítězce první sady musel rozhodnout dramatický tie-break. V něm měla nakonec Ukrajinka navrch, a i když česká tenistka odvrátila šest setbolů, Svitolinová sedmý proměnila a vyhrála 14:12.

"Dostala jsem se z několika setbolů a sama je taky měla, pak to pro hlavu bylo těžké. V tie-breaku prakticky neudělala chybu. Buď jsem to já zabila, nebo zkazila. Měla jsem to pocitově ve svých rukou, bohužel to nevyšlo," litovala Plíšková.

Rozjeté Svitolinové vyšel i vstup do druhé sady, ale ani ona náskok 2:0 neudržela. Plíšková za stavu 3:3 znovu ztratila podání, přesto měla šanci znovu vyrovnat, když při skóre 4:5 vedla 40:15. Ani jeden brejkbol ale nevyužila a Svitolinová utkání při prvním mečbolu po necelých dvou hodinách ukončila.

"Trochu zklamaná jsem - pocit mám celkem dobrý a bohužel to nevyšlo, což je asi ta nejhorší možná kombinace. Na druhou stranu se dá na čem stavět. Je tam spousta věcí, které si můžu vzít do dalšího zápasu. Jsem víc v klidu díky tomu, že můj tenis má docela slušnou úroveň. Může se stát cokoli: buď vyhraju další dva zápasy, nebo pojedu na dovču," dodala Plíšková.