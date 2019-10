Kvitová - Bencicová 3:6, 6:1, 4:6 Kvitová drama znovu nezvládla. Strýcová slaví na Turnaji mistryň další výhru a postup!

V úvodu zápasu si obě hráčky držely podání. V šesté hře měla jako první šanci na brejk Kvitová, ale nedokázala ji využít. To soupeřka první možnost za stavu 3:3 proměnila. To Bencicovou nastartovala a do konce sady už Češku nepustila do hry.

Ve druhém dějství a po domluvě od trenéra nastoupila na kurt Petra Kvitová jako vyměněná. A najednou byla v úzkých Švýcarka. Ztratila dvakrát servis a prohrávala 0:4. Pak se jí sice povedlo odvrátit potupného kanára, ale sadu již nezachránila. Udělala jednou tolik nevynucených chyb (12:6), Kvitová měla navrch ve statistice vítězných úderů 26:14. Nebylo se tedy co divit, že za 29 minut hry byl stav srovnaný na 1:1 na sety.

Švýcarská tenistka Belinda Bencicová vyhrála na Turnaji mistryň nad Petrou Kvitovou první set a měla z tho velkou radost.

Aly Song, Reuters

Kvitová druhé dějství ovládla a měla nastupovat na kurt ve větší pohodě. Trenér Jiří Vaněk se snažil Lvici rovněž nabudit, aby pokračovala ve výkonu. Možná se mu zdálo, že v očích české hráčky vidí obavy. Ty se naplnily za stavu 1:1, kdy Kvitová ztratila servis a v pauze opět spěchal na kurt Vaněk. Tentokrát s burcující, ale důraznou domluvou, že nic není ztraceno, že od soupeřky dostane šanci s utkáním ještě něco udělat.

Bencicová přišla o náskok hned v následující hře, jenže ji to nezlomilo a chybující Kvitová za stavu 2:2 přišla o podání, což nevěstilo nic dobrého. Televizní kamery si všímaly skleněných očí české hráčky, která si tentokrát v pauze mezi gamy povídala sama se sebou. Ale zabralo to. Kvitová dokázala srovnat na 3:3 a zápas gradoval.

Klíčový moment přišel v deváté hře při podání české hráčky. Bencicová uhrála první fiftýn díky prasátku a následně šla do vedení 40:0. Kvitová sice další dvě výměny zvládla, ovšem servis už neudržela. Švýcarka pak utkání dopodávala a mohla slavit.

Bertensová porazila jedničku

Náhradnice Kiki Bertensová za zraněnou Naomi Ósakaovou překvapivě zdolala světovou jedničku Bartyovou. Duel Červené skupiny vyhrála 3:6, 6:3, 6:4.

Bertensová hrála v neděli finále "malého Turnaje mistryň" v Ču-chaji a po porážce s Běloruskou Arynou Sabalenkovou dorazila teprve v pondělí do Šen-čenu. Tam dnes jako první náhradnice dostala šanci a může navázat na loňské semifinále. V úvodní sadě se sžívala s pomalým kurtem a třikrát ztratila servis, ale od stavu 3:6 a 2:3 získala osm her za sebou.

Vyrovnala tak stav zápasu a v rozhodujícím setu odskočila na 4:0. Bartyová sice ještě snížila na 3:4, ale v desáté hře Bertensová zápas dopodávala. Stejně jako Australanka tak má na kontě jednu výhru.

Červená skupina 1. Bartyová 2 1 1 3:3 1 2. Bencicová 2 1 1 3:3 1 3. Bertensová 1 1 0 2:1 1 4. Kvitová 2 0 2 2:4 0