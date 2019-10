Karolína Plíšková hraje dnes na Turnaji mistryň v Šen-čenu s vítězkou US Open Biancou Andreescuovou, která stejně jako česká tenistka úvodní zápas v Číně prohrála. Narazí na sebe podruhé, jediný vzájemný souboj vyhrála letos v srpnu v Torontu Kanaďanka ve třech setech. Začátek je ve 13 h. Vysílá O2 TV, online přináší Sport.cz.

Světová dvojka Plíšková v pondělí podlehla obhájkyni titulu Elině Svitolinové z Ukrajiny (6:7, 4:6) a pokud by dnes znovu nezískala ani set, přijde o naději na postup do semifinále. To si zahrála v předchozích dvou ročnících Turnaje mistryň.

Čtvrtá hráčka žebříčku, teprve devatenáctiletá Andreescuová v úvodním kole Fialové skupiny nevyužila mečbol a podlehla Simoně Halepové z Rumunska. Ta dnes nastoupí proti Svitolinové v 11:30 SEČ, po nich nejdříve ve 13 hodin Plíšková s Andreescuovou.

Tenisový Turnaj mistryň v Šen-čenu v Číně (tvrdý povrch, dotace 14 milionů dolarů): Dvouhra - Fialová skupina: 13:10, Karolína Plíšková (2-ČR) - Andreescuová (5-Kan.)

Čtyřhra - Červená skupina: Mertensová, Sabalenková (1-Belg./Běl.) - Čchan Jüng-žan, Čchan Chao-čching (5-Tchaj-wan) 7:6 (7:5), 6:4.