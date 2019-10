Divné utkání, ohodnotila Kvitová porážku. Teď psychicky vyčerpanou tenistku čeká výzva největší

Petra Kvitová svedla na Turnaji mistryň zatím dva vyrovnané zápasy, přesto však oba v třísetových bitvách prohrála. Teď českou tenistku čeká ve skupině výzva největší. Utkání proti světové jedničce, Ashleigh Bartyové. Pokud by ji dokázala porazit, měla by stále možnost postoupit do semifinále. Avšak, jak přiznala, psychicky na tom není nejlíp. „Musím se z toho oklepat,“ prohlásila dvojnásobná grandslamová vítězka.

Dvě porážky na Turnaji mistryň a česká tenistka je téměř na pokraji vyřazení. I když. Možnost tady stále je. Pokud by Petra Kvitová ve čtvrtek v Šen-čenu porazila Ashleigh Bartyovou mohla by za určitých okolností ještě postoupit. Avšak nebude to vůbec lehké, neboť světová šestka není v ideálním psychickém rozpoložení.

Třísetové bitvy s Naomi Ósakaovou a Belindou Bencicovou jí vzaly hodně sil, a to nejen fyzických. Zatímco po utkání s Ósakaovou byla ještě celkem v pohodě, po zápasu s Bencicovou už je podle svých slov psychicky vyčerpaná. „Byl to takový divný zápas,“ prohlásila Kvitová v rozhovoru na webu WTA poté, co nestačila na talentovanou Bencicovou.

„Myslím, že jsem začala dobře, servis mi šel, ale pak jsem najednou začala dělat dvojchyby. Bylo to opravdu zvláštní utkání,“ vyprávěla dvojnásobná grandslamová vítězka, kterou nyní ve skupině čeká světová jednička. „Musím se z toho oklepat, abych se mohla připravit na Ash,“ uvědomovala si.

„Ash je světová jednička, je to velká výzva. Vždy proti ní ráda hraju. Udělám vše, co bude v mých silách. Bude to nejen o servisu, ale i rozmanitosti,“ dodala Kvitová, která se letos s Bartyovou utkala už čtyřikrát a vždy to byla napínavá podívaná. V Sydney a na Australian open se z vítězství radovala Kvitová, v Miami a Pekingu pak Bartyová.