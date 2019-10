Plíškovou simulantka překvapila: Nevěděla jsem, že je to tak zlé

Získala první výhru na Turnaji mistryň, jenže za poněkud nešťastných okolností. Karolína Plíšková vyhrála proti šampionce posledního US Open Biance Andreescuové první set 6:3, ale viditelně zraněná Kanaďanka poté duel skrečovala. „Je mi jí líto,“ soucítila se svojí soupeřkou česká reprezentantka po utkání.

„Je bojovná a pár soupeřek rozhodí tím, jak simuluje," hodnotila Plíšková ještě před vrcholnou akcí v Šen-čenu svoji středeční soupeřku a její někdy trochu nefér taktické manévry. Tentokrát ale bylo vše jinak. Kanaďanka hrát nemohla.

Zranila se v úvodu utkání. Vedla 2:0 a snažila se vrátit míček po servisu Češky.

Smutná Kanaďanka Bianca Andreescuová musela zápas s Karolínou Plíškovou vzdát

„Divně jsem při returnu došlápla. Slyšela jsem, jak mi v kolenu křuplo. Prohnulo se dovnitř. pak jsem ho mohla sotva ohnout. Bojovala jsem s bolestí, jak jen to šlo. Ale v určitém momentu si sportovec musí říct - dost. A poslechnout svoje tělo," vysvětlovala devatenáctiletá kometa této sezony.

Plíškovou vážnost zranění soupeřky překvapila. „Nevěděla jsem, že je to tak zlé. Samozřejmě je mi jí moc líto...," komentovala trable své sokyně.

„Sama jsem cítila, že jsem v zápase, byla jsem dnes připravená bojovat, nedat jí nic zadarmo. Bez ohledu na to, jak moc je zraněná, jak špatně se cítí. Chtěla jsem prostě vyhrát, zvítězit a udržet se ve hře o postup. A to se stalo, i když samozřejmě ne tím nejlepším způsobem," pokračovala.

Karolína Plíšková během svého druhého utkání na Turnaji mistryň.

Nyní se zdá velmi nepravděpodobné, že by Kanaďanka v turnaji pokračovala, nejspíš tak za ni naskočí náhradnice. To ale nebude mít na postupové propočty žádný vliv. Semifinále už má z Fialové skupiny jisté Ukrajinka Elina Svitolinová a o druhé postupové místo se v pátek utká Plíšková v přímém souboji s Rumunkou Simonou Halepovou.

„Myslím, že to bude parádní bitva. Doufám, že i pěkná na dívání. S ní je to tak vždy, dokáže vrátit spoustu míčů, myslím, že se bude hrát hodně výměn. Proti Svitolinové jsem tu odehrála dobrý zápas a myslím, že proti Simoně bude podobný. Ona (Svitolinová) ji (Halepovou) porazila, takže to bude asi dost vyrovnané. Každopádně budu muset zahrát hodně dobře," tuší rodačka z Loun před klíčovým zápasem.

Kanaďanka Bianca Andreescuová (vlevo) se objímá s Karolínou Plíškovou poté, co české tenistce vzdala utkání na Turnaji mistryň.

Ve vzájemných duelech má dosud navrch rumunská tenistka (7:3), letos mají ale vyrovnanou bilanci 1:1.