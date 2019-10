TENIS ONLINE: Češky bojují o semifinále Turnaje mistryň. Využije Kvitová šanci?

Světová šestka Kvitová podlehla Naomi Ósakaové i Švýcarce Belindě Bencicové. S australskou vítězkou Roland Garros Bartyovou má pozitivní bilanci 4:2, ale poslední dvě vzájemná utkání letos prohrála. Pokud by dnes Kvitová zvítězila ve třech setech, musela by čekat na výsledek závěrečného duelu Červené skupiny mezi Bencicovou a náhradnicí Kiki Bertensovou z Nizozemska.

Pokud by vyhrála Bencicová, nebo by Bertensová zvítězila 2:0 na sety, postoupila by Češka. Pokud by Bertensová vyhrála ve třech setech, rozhodovalo by vyšší procento vyhraných gamů mezi Kvitovou, Bartyovou a Bencicovou.

Zatímco v singlové Červené skupině je situace velmi zamotaná, ve Fialové skupině deblistek jsou karty rozdány jasně. O semifinále si to od 9:00 SEČ v přímém souboji rozdají Češky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková proti australsko-čínskému páru Samantha Stosurová, Čang Šuaj. Postup už mají jistý Barbora Strýcová a Sie Šu-wej, které uzavřou základní skupinu zápasem s Gabrielou Dabrowskou a Sü I-fan.