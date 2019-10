České tenistky si mohou ve čtvrtek pojistit účast v semifinále Turnaje mistryň. Petra Kvitová zatím v čínském Šen-čenu prohrála ve třech setech oba své zápasy v Červené skupině, přesto je před duelem se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou ve hře. Jistotu jí dá výhra ve dvou setech. Utkání začne nejdříve v 11:30 SEČ. Svoji šanci už promarnily ve čtyřhře Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou. S australsko-čínským párem Samantha Stosurová, Čang Šuaj prohrály 3:6, 6:7 poté, co ve druhé sadě nevyužily sedm setbolů! Do semifinále tak postupují vítězky, česká dvojice končí. Všechny zápasy (vysílá O2 TV) sledujte v podrobné online reportáži na Sport.cz.

Světová šestka Kvitová podlehla Naomi Ósakaové i Švýcarce Belindě Bencicové. S australskou vítězkou Roland Garros Bartyovou má pozitivní bilanci 4:2, ale poslední dvě vzájemná utkání letos prohrála. Pokud by dnes Kvitová zvítězila ve třech setech, musela by čekat na výsledek závěrečného duelu Červené skupiny mezi Bencicovou a náhradnicí Kiki Bertensovou z Nizozemska.

Pokud by vyhrála Bencicová, nebo by Bertensová zvítězila 2:0 na sety, postoupila by Češka. Pokud by Bertensová vyhrála ve třech setech, rozhodovalo by vyšší procento vyhraných gamů mezi Kvitovou, Bartyovou a Bencicovou.

Zatímco v singlové Červené skupině je situace velmi zamotaná, ve Fialové skupině deblistek byly karty rozdány jasně. O semifinále si to v přímém souboji rozdaly Češky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková proti australsko-čínskému páru Samantha Stosurová, Čang Šuaj. V úvodní sadě prohrála Siniaková dvakrát svůj servis, Krejčíková výhodu podání rovněž neudržela, ale ve druhém dějství se český pár rozjel.

Kateřina Siniaková (vlevo) a Barbora Krejčíková do semifinále Turnaje mistryň nepostoupily.

Twitter

Vybojoval si náskok 5:1 a vytvořil si dohromady sedm (!!!) setbolů, ale ani jeden neproměnil. Soupeřky dovedly set do tie breaku a proměnily hned druhý mečbol. Loni české tenistky vyhrály grandslamy Roland Garros i Wimbledon, byly světovými jedničkami a při společné premiéře na závěrečné akci sezony došly v Singapuru až do finále. Letos tak oslnivý rok neprožily a končí ve skupině třetí.

Postup už mají jistý Barbora Strýcová a Sie Šu-wej, které uzavřou základní skupinu zápasem s Gabrielou Dabrowskou a Sü I-fan.