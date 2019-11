Bertensová ukončila po sezoně spolupráci s trenérem

Nizozemská tenistka Kiki Bertensová končí po čtyřech letech spolupráci s trenérem Raemonem Sluiterem. Světová desítka, jež uzavřela sezonu na Turnaji mistryň jako náhradnice za zraněnou Naomi Ósakaovou, to oznámila na sociálních sítích.

"Někdy je potřeba udělat těžká rozhodnutí, když jste přesvědčeni, že vás posunou. Příští rok nebudu pokračovat ve spolupráci s Raemonem. Chtěla bych poděkovat za všechno, co jsi pro mne za uplynulé čtyři roky udělal. Vyrostla jsem jako hráčka i jako osobnost. Bez tebe by to nebylo možné," napsala Bertensová s tím, že příští rok bude její trenérkou Elise Tamaelaová.

Sluiter to během aktivní kariéry dotáhl nejvýš na 46. místo žebříčku ve dvouhře. Bertensové se ujal v srpnu 2015, kdy figurovala na 110. pozici v pořadí WTA.

"Rád bych Kiki poděkoval za důvěru, tvrdou práci a oddanost v posledních čtyřech letech," napsal Sluiter na sociálních sítích a popřál Bertensové s jejím novým týmem hodně štěstí.