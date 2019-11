Kuriózní míč a obrovská úleva. Asi dárek od někoho, směje se Plíšková po postupu

Svoji soupeřku nejprve nemilosrdně drtila, ale nakonec sváděla tenistka Karolína Plíšková v rozhodujícím duelu Fialové skupiny na Turnaji mistryň v Šen-čenu s Rumunkou Simonou Halepovou tuhou bitvu až do posledního míčku třísetové bitvy. Triumf české hráčky po hodině a tři čtvrtě zpečetil kuriózní míček, který tečoval síť takovým způsobem, že Halepová proti němu neměla nárok. „Asi dárek od někoho,“ smála se vítězka a poslední postupující do semifinále.

Plíšková měla impozantní nástup, když někdejší světové jedničce naložila „kanára". „První set jsem hrála skvěle. Cítila jsem se dobře, chodila jsem si pro vítězné údery. Její servis navíc nebyl příliš efektivní. Z druhého podání jsem ji hodně tlačila. A moc jsem toho nezkazila," vracela se rodačka z Loun k úvodnímu dějství.

Na něj ale v tom druhém nenavázala. Hned v úvodu si své podání prohrála, což pak v dalším průběhu sady ještě dvakrát zopakovala.

„Ve druhém setu odvedla (Halepová) výbornou práci. Trochu změnila tempo, hrála chytřeji a čekala na moje chyby. Dělat tohle dva sety je samozřejmě velmi těžké, obzvlášť na tomto povrchu, kde si musíte každý bod opravdu vyhrát," pokračovala turnajová dvojka.

V rozhodujícím dějství si svěřenkyně Conchity Martínezové vypracovala slibný náskok 5:2, ale následně ztratila podání, Rumunka snížila na 4:5 a vedla už 30:0. Plíšková ale hru ještě otočila a zápas zakončila hned z prvního mečbolu již zmíněným „prasátkem".

„Myslím, že jsem asi dostala od někoho dárek. Samozřejmě to byla obrovská úleva. Byla jsem šťastná, ale zároveň mi jí (Halepové) bylo líto, protože ten zápas byl hodně těsný. Takhle zahrát poslední bod, není úplně nejlepší," komentovala kuriózní tečku za zápasem.

„Ale odvedla jsem podle mě celkově hodně dobrou práci a tohle bylo pro mě odměnou," doplnila.

Na Turnaji mistryň se potřetí za sebou dostala do semifinále, v němž se tentokrát utká se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou. A je jasné, že by ráda poprvé nakoukla i do finále.

„Semifinále je samozřejmě skvělé. Už je to potřetí a je tu šance udělat něco víc. To je teď můj cíl. Moje hra tady asi nefunguje úplně stoprocentně. Není to, jak bych si přála. Vždy musím odehrát ještě o míček navíc," přiznala.

To její příští soupeřce prý sedí kurt lépe. „Ona je světovou jedničkou, bude to proti ní extrémně těžké. Jí to tady vyhovuje mnohem víc," dodala Plíšková, která se o premiérovou účast ve finále utká v sobotu od 13 hodin.