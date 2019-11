Clijstersová má zraněné koleno, v lednu se ještě k tenisu nevrátí

"Podrobuji se léčbě a rehabilitaci zraněného kolena. Je to překážka, ale jsem odhodlána se vrátit ke sportu, který miluji," napsala na twitteru šestatřicetiletá Clijstersová.

Trojnásobná matka ohlásila na leden pokus o comeback v září, sedm let poté, co po US Open 2012 podruhé ukončila kariéru.

Poprvé se Clijstersová s tenisem loučila překvapivě už v třiadvaceti letech v roce 2007. Čtyři roky poté, co se stala poprvé světovou jedničkou, a dva roky po premiérovém grandslamovém triumfu na US Open oznámila, že kvůli opakovaným zraněním končí a chce založit rodinu.

O dva roky později se už jako matka dcery vrátila a při svém třetím startu ovládla jako nenasazená hráčka s divokou kartou US Open. V roce 2010 přidala do sbírky dalších pět titulů včetně úspěšné obhajoby na US Open. Třetí grandslamovou trofej po comebacku získala v roce 2011 v Austrálii a krátce poté se vrátila i do čela světového žebříčku.