Pět let, pět koučů. Trenérské veletoče Plíškové pokračují. Pod kým sbírala nejvíce úspěchů a kdo vyhořel?

Zažila další povedenou sezonu. Sice opět bez grandslamového titulu, ale se čtyřmi vyhranými turnaji a druhým místem ve světovém žebříčku. Přesto Karolína Plíšková znovu mění trenéra, respektive trenérku. Už popáté za posledních pět sezon. Čerstvě totiž dostala padáka i Conchita Martínezová. Ale popořádku.

Jiří Vaněk červen 2014 - listopad 2016 Největší úspěchy: pět vyhraných turnajů WTA; posun o 45 míst; grandslamové finále (US Open 2016)

Psal se červen roku 2014 a tenisový svět se těšil na slavný Wimbledon. Na londýnský pažit vyrazila i v té době dvaadvacetiletá Karolína Plíšková. Poprvé pod dohledem nového kouče Jiřího Vaňka. V All England Clubu došla do druhého kola, to byl však teprve začátek jinak velmi úspěšné spolupráce.

Pod vedením současného trenéra Petry Kvitové se Plíšková posunula z padesátého místa na páté, na okruhu získala pět z celkového počtu patnácti turnajových triumfů, osmkrát si zahrála o titul.

Spolupráce s bývalým 74. hráčem světa vyústila i v dosavadní největší grandslamový úspěch, když si zahrála ve finále US Open v roce 2016. "Můj táta a Jirka jsou mí dva nejdůležitější chlapi v tenise. Dokážou mě uklidnit i povzbudit," říkala Plíšková.

O to víc překvapilo, když úspěšná spolupráce v listopadu roku 2016 skončila. "Přijde mi to jako chyba. Podle mě platí, že vítězný tým se nemění. Plíšková došla do finále US Open, dostala se hluboko do světové desítky," nechápal rozhodnutí lounské rodačky legendární Jan Kukal.

Karolína Plíšková v semifinálovém souboji s Ashleigh Bartyovou

Andy Wong, ČTK/AP

David Kotyza listopad 2016 - září 2017 Největší úspěchy: tři vyhrané turnaje WTA posun na místo světové jedničky

Vypadalo to, jako geniální výměna. Dvě nejlepší české tenistky Karolína Plíšková a Petra Kvitová si prohodily trenéry. Zatímco u dvojnásobné wimbledonské šampionky nastoupil Jiří Vaněk, na horké trenérské místo u Plíškové usedl David Kotyza. A zatímco Vaněk je po boku své svěřenkyně dodnes, Kotyza se pakoval po deseti měsících.

Pod vedením zkušeného matadora se lounská slečna dostala na místo světové jedničky, jejich spolupráce však vzala navzdory slibnému začátku rychlý konec.

Karolína Plíšková

Hlavní strůjce úspěchů Petry Kvitové své svěřenkyni nejvíce vyčítal opatrnou hru, kvůli které se jí nedaří vyhrát grandslam. „Během sedmi zápasů vždycky aspoň jednou narazíte na nějakou rozjetou bomberku, proti které údržba nestačí. Musí jít na kurt s odvahou a klidně i s tím, že to nevyjde, to ji nesmí odradit," říkal o Plíškové plzeňský rodák

A důvod rozchodu? "V některých ohledech se naše názory a pohled na věc rozcházely. Neshodli jsme se na strategii mého dalšího tenisového vývoje," vysvětlila tenistka.

Po krátké anabázi Australanky Rennae Stubbsové, která Plíškovou vedla na Turnaji mistryň v roce 2017, se lounské rodačky Tomáš Krupa.

Tomáš Krupa listopad 2017 - srpen 2018 největší úspěchy: jeden vyhraný turnaj WTA čtvrtfinále US Open 2018

Ani další trenérská ikona u Plíškové dlouho nevydržela. Působení bývalého kouče Tomáše Berdycha mělo prakticky stejné trvání jako u Kotyzy - 10 měsíců. "Sama jsem trochu negativní a na sebe tvrdá a on (Krupa) taky. A to někdy nejde dohromady. Potřebovala jsem změnu," říkala po rychlém konci Plíšková.

A své si řekl i manažer a manžel Plíškové v jedné osobě Tomáš Hrdlička. „Ve spojení elitní hráčky a elitního trenéra byla pochopitelně očekávání a cíle nejvyšší. Definitivně rozhodl brzký konec na turnaji v Montrealu a celkově horší pocit Karolíny. Proto se rozhodla pro nový impuls," říkal bývalý moderátor.

Karolína Plíšková a poražená finalistka Petra Martičová

Conchita Martínezová (Rennae Stubbsová) srpen 2018 - listopad 2019 největší úspěchy: čtyři vyhrané turnaje WTA semifinále Australian Open 2018

" Rozhodla jsem se, že už nebudu mít českého trenéra." A jak řekla, tak se stalo. Role trenérky Karolíny Plíškové se tak opět chopila bývalá světová deblová jednička Rennae Stubbsová ke které se během loňského US Open přidala Conchita Martínezová. Zatímco Australanka v květnu letošního roku skončila, wimbledonská šampionka z roku 1994 pokračovala dál.

A fungovalo to. Plíšková pod dohledem Španělky vyhrála čtyři turnaje, několikrát měla nadosah i místo světové jedničky. A vzájemnou spolupráci si obě nemohly vynachválit. "S Conchitou jsme se postupně poznávaly od loňského US Open a s její prací jsem natolik spokojená, že jsem usilovala o spolupráci na plný úvazek. Jsem ráda, že se to podařilo," říkala v květnu česká tenistka.

Do nové sezony však půjde česká hvězda s novým vedením. "Děkuji Conchitě za odvedenou práci, myslím, že jsem se díky ní stala lepší hráčkou. Doufám, že se jí bude i dál dařit. Já se teď chci zkusit zase ještě posunout," uvedla Plíšková bez bližších podrobností.