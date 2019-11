Skandál! Z dopingu byla obviněna další elitní tenistka

Tenisem hýbe další dopingový skandál. Tentokrát byla z užití zakázaných látek obviněna elitní deblistka. Vítězka Australian Open ve smíšené čtyřhře Abigail Spearsová neprošla dopingovou kontrolou letos na US Open a Mezinárodní tenisová federace ITF jí nyní až do ukončení vyšetřování pozastavila profesionální činnost.

Abigail Spearsová tuší, jak se zakázané látky do jejího těla dostaly a s vyšetřovací skupinou ITF hodlá spolupracovat. Americké tenistce totiž chyběly nějaké vitamíny, a tak užila doplňky, které jí dal její lékař. „Důvěřovala jsem mu,“ uvedla ve svém prohlášení osmatřicetiletá Spearsová.

„Myslela jsem si, že jsou od renomovaného výrobce. Jak jsem chtěla, aby mi bylo co nejdříve lépe, tak jsem je začala okamžitě užívat a dostatečně si je neověřila. Jeden z výrobků, jak ITF nedávno informovala, přitom obsahoval zakázané látky. Bylo to poprvé, co jsem si nezkontrolovala, co beru. ITF jsem už kontaktovala a spolupracuji s nimi,“ dodala bývalá světová desítka v deblu.

Vítězka smíšené čtyřhry na Australian Open z roku 2017 neprošla dopingovou kontrolou během letošního US Open. Test v jejím těle odhalil přítomnost anabolických látek prasteronu a testosteronu. Na základě toho ITF Spearsové minulý čtvrtek dočasně pozastavila profesionální činnost.

Tuto sezonu nejde o první případ. V červenci ITF dočasně suspendovala Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou, která neprošla dopingovou kontrolou na turnaji nižší kategorie WTA v Bolu. Také v jejím těle tehdy kontrola Světové antidopingové agentury objevila přítomnost anabolických steroidů.