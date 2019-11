Musím se vzpamatovat, teď už nesmím prohrát, ví po úvodním nezdaru Federer

Šestinásobný vítěz Turnaje mistrů ve svém úvodním duelu ve Skupině Björna Borga podlehl Thiemovi 5:7, 5:7. Šestadvacetiletý Rakušan v Londýně potvrdil, že na švýcarského fenoména umí, letos ho porazil už potřetí.

Federer startuje na vyvrcholení sezony ATP Tour posedmnácté a pouze jednou, v roce 2008, nepostoupil do semifinále. Aby letos nedopadl stejně jako před jedenácti lety, potřebuje v úterý v souboji poražených zdolat italského debutanta Berrettiniho a podle výsledků dalších zápasů nejspíš i ve čtvrtek dlouholetého rivala Djokoviče. Srb v neděli vyhrál hladce 6:2, 6:1.

Federer: Začíná pro mě normální turnaj

"Beru to tak, že nyní pro mě začíná normální turnaj. Už si prostě nemůžu dovolit prohrát. Tohle ale zažívám každý týden posledních dvacet let, takže z tohoto pohledu to pro mě není nic nového," řekl Federer.

Navzdory úvodní porážce bude dvacetinásobný grandslamový šampion proti Berrettinimu jasným favoritem. V dosud jediném vzájemném duelu ztratil Federer s třiadvacetiletým Italem v třísetovém zápasu ve Wimbledonu jen pět gamů.

"Tady je každý soupeř těžký, zvlášť s jeho podáním a schopnostmi. Já se musím vzpamatovat, hrát lépe než dnes a snad ten zápas vyhraju," řekl Federer po nedělní porážce v londýnské hale O2.