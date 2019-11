Všechno do sebe zapadlo, pochvaloval si Thiem po vítězství nad legendou

Jak na Rogera Federera? To ví jen několik málo tenistů. Mezi tou hrstkou je i Dominic Thiem, který legendu dokázal letos už třikrát porazit. Teď se mu to podařilo i na prestižním Turnaji mistrů v Londýně, když ho v úvodním zápase skupiny zdolal 7:5, 7:5. „Všechno do sebe zapadlo,“ pochvaloval si rakouský tenista.

Když ho los na letošním Turnaji mistrů svedl do skupiny s Novakem Djokovičem a Rogerem Federerem, nadšený zrovna nebyl. Tušil, že o postup do semifinále bude muset hodně tvrdě bojovat. Dominica Thiema však mohlo těšit to, že proti Rogeru Federerovi má zatím jako jeden z mála hráčů výbornou bilanci, v šesti vzájemných duelech ho dokázal čtyřikrát porazit.

Teď se mu to podařilo znovu. V úvodním utkání skupiny na Turnaji mistrů zdolal Federera 7:5, 7:5 a mohl se tak radovat z pátého vítězství nad ním. Legendu tak porazil letos i potřetí. „Je to pro mě velice milé vítězství. Hrát proti němu je pro mě vždy poctou," uvedl Thiem na webu ATP.

„Abych ho ale mohl porazit, tak musí do sebe vždy všechno zapadnout. A to se tady podařilo. Kvalitně jsem podával, solidní jsem byl i na příjmu, což jsou dvě nejdůležitější věci, když hrajete v hale,“ vysvětloval rakouský tenista. „Odehrál jsem dobrý zápas,“ pochvaloval si s tím, že je to pro něj o to cennější, že to bylo v hale, kde se Federerovi obzvláště daří.

Teď světová pětka narazí na Novaka Djokoviče, který ve svém úvodním utkání smetl Mattea Berrettiniho 6:2, 6:1. „Novak je momentálně nejlepší. Hrát proti němu je v současnosti tou největší výzvou,“ prohlásil Thiem, který letos dokázal vítěze šestnácti grandslamů porazit na antuce na French Open.