Konec! Nejúspěšnější tenistka slovenské historie definitivně uzavřela svou veleúspěšnou kariéru. Třicetiletá hráčka to oznámila dnes během křtu své knihy "Tenis je můj život". "Na Roland Garros to byl můj poslední zápas," potvrdila rodačka z Bratislavy své rozhodnutí.

Nepřekvapilo to. Dominika Cibulková se v letošní sezoně trápila, na turnajích často končila v prvních kolech a ani problémy s achilovkou nedávaly příliš nadějí na to, že by se měla výrazněji posunout žebříčkem.

Bývalá čtvrtá hráčka světa se propadla až do čtvrté stovky, přesto se do dějin slovenského tenisu zapíše jako nejúspěšnější tenistka historie své země. Na okruhu vyhrála osm turnajů WTA, svůj největší úspěch slavila na Turnaji mistryň v Singapuru, kde v roce 2016 vyhrála.

Wishing Dominika @Cibulkova the best in her retirement ❤️



What's next for Domi --> https://t.co/nafIiEYwLU pic.twitter.com/DYRn6cTGbU — WTA (@WTA) November 12, 2019

"Ano, na Roland Garros to byl můj poslední zápas. Musela jsem to v sobě vstřebat a zjistit, že jsem s tím smířená. Myslím, že dnes je na to perfektní den. Dlouho jsem nad tím přemýšlela a těším se na nový život," říkala se slzami v očích Slovenka.

Zářila na Turnaji mistryň i grandslamu

Cibulková si kromě titulu na Turnaji mistryň zahrála i grandslamové finále na Australian Open v roce 2014, jako dvacetiletá byla v semifinále French Open v sezoně 2009.

Dominika Cibulková během křtu své knihy

Profimedia.cz

Pouhých 161 centimetrů vysoká tenistka byla proslulá svou bojovností a houževnatostí, se kterou se dokázala propracovat mezi absolutní tenisovou elitu. V březnu roku 2017 se dostala na čtvrté místo světa, čímž vyrovnala výkon další slovenské ikony Miloslava Mečíře.

Cibulková si během své kariéry vydělala téměř 14 milionů dolarů, na svém kontě má i zisk Hopmanova poháru spolu s Dominikem Hrbatým v roce 2009. Slovenskou jedničkou je v současné době Viktoria Kužmová, které patří 52. místo.