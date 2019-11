Nic nečtěte! Stala se chyba, varuje fanoušky Berdych

Českému tenisu definitivně odejde do důchodu jeden z nejlepších hráčů v jeho historii. Bývalý čtvrtý hráč světa Tomáš Berdych chtěl ale až do soboty držet informaci o rozloučení s bohatou kariérou v tajnosti. Moment překvapení však už nevyjde, což dvojnásobného daviscupového šampiona evidentně mrzí.

Berdych už dříve avizoval, že se nutně nemusí loučit v roli aktivního hráče na turnaji a nemá nic proti tomu konec s profesionální kariérou jednoduše oznámit. Zásadní zprávu si nakonec naplánoval sdělit v sobotu na probíhajícím Turnaji mistrů v Londýně. Utajovanou informaci však prozradil jeho otec deníku Blesk, který ji k překvapení samotného hráče zveřejnil.

„Ahoj. Jestli chcete malé překvapení, nedívejte se do žádných médií a na sociální sítě," varoval Berdych fanoušky ve videu na svém twitterovém účtu.

It was supposed to be a surprise 🙈😎 #london pic.twitter.com/vBGdMMkxT0 — Tomáš Berdych (@tomasberdych) November 13, 2019

„Ale jasně, vím, to je dnes nemožné. Stala se trošku chyba," vysvětloval své lehké rozladění nad únikem informace.

„Plánoval jsem to jako překvapení na sobotu, kdy budu v Londýně. To už teď ale není možné, je to celé pryč," povzdechl si. „Ale to je v pohodě. Na podrobnosti si počkejte do soboty. Uvidíme se!" dodal.

Rodák z Valašského Meziříčí připustil ukončení kariéry už po letošním US Open, kde prohrál v prvním kole s americkým mladíkem Jensonem Brooksbym. Od té doby se na kurtech neukázal.

Někdejší finalista Wimbledonu, semifinalista z US Open, Australian Open, Roland Garros a US Open kvůli chronickým problémům s levou kyčlí odehrál letos jen dvacet zápasů.