TENIS ONLINE: Nadal bojuje o zbytky nadějí. Přiblíží se semifinále Turnaje mistrů?

Tenista Rafael Nadal už má od čtvrteční noci jistotu, že sezonu zakončí jako světová jednička, nicméně postup do semifinále probíhajícího Turnaje mistrů je pro něho zatím poměrně daleko. Mezi nejlepší čtyřkou na prestižní akci v Londýně už je jen jedno volné místo a na něj tři adepti. K uchování postupových nadějí musí Nadal bezpodmínečně porazit již jistého řeckého semifinalistu Stefanose Tsitsipase. Zápas (od 15h, vysílá DigiSport3) můžete sledovat v podrobné online reportáži na Sport.cz.

Nadal Turnaj mistrů ještě nikdy nevyhrál a už na úvod letošního ročníku utrpěl poměrně jednoznačnou porážku od obhájce Alxandera Zvereva, následně byl blízko porážky i od Rusa Daniila Medveděva, kterou odvrátil až po obratu ve třetí sadě.

Tsitsipas naopak vyhrál oba dosavadní zápasy a proti Nadalovi, s nímž má negativní bilanci 1:4, může hrát bez tlaku. To Španěl naopak potřebuje vyhrát a ještě doufat, že v noci Medveděv porazí Zvereva.

Svůj osud má naopak ve svých rukou Zverev, který v případě výhry jistě postoupí do semifinále. Do něj by Medveděva posunula jen jeho výhra ve dvou setech a zároveň Nadalova porážka.

Turnaj mistrů v Londýně (tvrdý povrch, dotace 9 milionů dolarů): Dvouhra - skupina Andreho Agassiho: 15:00, Nadal (1-Šp.) - Tsitsipas (6-Řec.)

Čtyřhra - skupina Maxe Mirného: Cabal, Farah (1-Kol.) - Krawietz, Mies (3-Něm.) 7:6 (9:7), 6:2.