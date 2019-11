Federer padl, finále Turnaje mistrů bude bez legendy

Turnaj mistrů v sobotu pokračuje semifinálovými duely. Jako první se střetli Stefanos Tsitsipas a Roger Federer. Legenda na řeckého soupeře nestačila. Švýcar prohrál ve dvou setech 3:6 a 4:6. Od 21:00 vyrazí do akce Dominic Thiem s Alexanderem Zverevem. I druhé utkání můžete sledovat v podrobné online reportáži na Sport.cz.

Jednadvacetiletý talent vyřadil o sedmnáct let staršího šestinásobného šampiona. Nejmladší účastník letošního ročníku Tsitsipas uspěl proti Federerovi ve čtvrtém zápase podruhé a vzájemnou bilanci vyrovnal na 2:2. Dvacetinásobnému grandslamovému šampionovi překazil útok na jedenáctou finálovou účast.

"Jsem na sebe dneska pyšný. Odvedl jsem skvělý výkon a lidi byli úžasní," řekl první řecký účastník Turnaje mistrů v historii a nejmladší finalista za posledních deset let na kurtu. "Pamatuju se, jak jsem to jako kluk sledoval a ani jsem nepomyslel na to, že bych tu jednou stál. Ale stalo se, sny se plní," dodal.

Roger Federer při semifinále Turnaje mistrů. Nakonec prohrál.

Během semifinálového programu Turnaje mistrů v Londýně se po 17 letech rozloučil s aktivní kariérou Tomáš Berdych. Někdejší finalista Wimbledonu a čtvrtý hráč světa chystal oznámení odchodu ze scény jako překvapení, média však o něm informovala již během týdne.

Čtyřiatřicetiletý vítěz 13 turnajů ATP má chronické problémy vyplývající z vrozené vady levé kyčle. Během kariéry většinou hrál bez výraznějších komplikací, až uplynulé dva roky se opotřebení projevilo a účast na turnajích často rušil.