Deset let se mě ptají, kdy odejdu do důchodu. Ale odpověď stále neznám, tvrdí fenomenální Federer

Letošní turnaje jsou odehrány a většina tenistů už má tak po sezoně. Tedy až na ty, kteří nyní v Madridu usilují o Davis Cup. A taky Rogera Federera, který si na teď naplánoval s Alexanderem Zverevem exhibiční utkání v Latinské Americe. Švýcarský tenista se při této příležitosti rozpovídal o svém odchodu do důchodu, na který je už tázán přes deset let.

Roger Federer má za sebou další fantastickou sezonu. Během ní rozšířil svou sbírku titulů na sto tři, když ovládl turnaje v Dubaji, Miami, Halle a Basileji. K tomu si zahrál několik dalších finále, včetně toho ve Wimbledonu, kde prohrál ve strhující pětisetové bitvě s Novakem Djokovičem.

Kdo by čekal, že legendární tenista po Turnaji mistrů, zamířil okamžitě na dovolenou, mýlil by se. Federer se totiž se svým kolegou Alexanderem Zverevem vydal do Latinské Ameriky, kde tento týden odehraje několik exhibičních utkání. To úvodní proběhlo v úterý v Chile a nyní bude následovat Argentina, Kolumbie Mexiko a Ekvádor.

Terminó el Capitulo I de la gira



La victoria en Chile fue para Federer por 6-3, 4-6 y 6-4 a Zverev.



Próxima parada? mañana en 🇦🇷 pic.twitter.com/GShvU4dwxP — Iván Aguilar (@ivabianconero) November 20, 2019

Dvacetinásobný grandslamový vítěz tak dokazuje, že ho tenis stále baví, a že se do důchodu ještě nechystá. „Vtipné je, že když jsem před deseti lety poprvé v kariéře vyhrál French Open a zkompletoval tak sbírku grandslamů, všichni se mě od té doby ptají na to, jak dlouho ještě budu hrát. Vím, že to všechny zajímá, ale musím přiznat, že neznám odpověď,“ prohlásil Federer na webu esentiallysports.com s tím, že si sám kdysi myslel, že už po pětatřicítce nebude hrát. „Vidíte, je mi osmatřicet a stále jsem tady,“ dodal s úsměvem.

Fenomenální tenista má už na příští rok naplánované turnaje včetně grandslamů i olympijských her. „Stále jsem na kurtech velice šťastný. Dokud tomu tak bude a budu v pořádku, tak nevidím důvod, abych s tenisem přestal,“ vysvětlovala světová trojka s tím, že by ještě ráda vyhrála nějaký ten titul. „Nebude to žádné překvapení, když grandslamy začnou ovládat mladší a dojde k výměně stráží, přesto ale stále doufám, že se mi ještě nějaký podaří získat,“ přiznal Federer.