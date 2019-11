Dočká se tentokrát? Talentovaná Muchová je opět nominována na prestižní cenu WTA

O cenu bude v této kategorii usilovat spolu s Američankou Sofií Keninovou a Švýcarkou Belindou Bencicovou. Keninová byla nominována za osmifinále na turnaji v Pekingu a účast na malém Turnaji mistryň, kde jí ve skupině porazila právě Muchová. Bencicová zaujala vítězstvím v Moskvě a účastí na Turnaji mistryň, kde však v semifinále vzdala Elině Svitolinové.

Muchová byla letos v této anketě nominována již několikrát. Fanoušci pro ni mohli hlasovat již za měsíc duben, kdy si zahrála finále na turnaji v Praze, za červenec, kdy se dostala ve Wimbledonu do čtvrtfinále a za září, kdy vyhrála svůj první titul na okruhu WTA v Soulu. Avšak ani jednou se vítězství nedočkala.

Pokud by se to jednadvacáté hráčce světa však podařilo tentokrát, byla by čtvrtou Češkou, která by letos v této kategorii uspěla. Za květen se to podařilo letošní finalistce French Open Markétě Vondroušové, za červenec semifinalistce Wimbledonu Barboře Strýcové a za srpen Marii Bouzkové, která si na turnaji v Torontu zahrála také semifinále.

Spolu s touto kategorií vyhlásila WTA nominace také o nejlepší hráčku uplynulého měsíce a o nejlepší úder. Nejlepší hráčkou se může stát vítězka Turnaje mistryň a světová jednička Ashleigh Bartyová, vítězka malého Turnaje Aryna Sabalenková nebo finalistka Turnaje mistryň Elina Svitolinová. Svými údery pak opět zazářily Sabalenková, Svitolinová a také Ons Džabúrová a Dajana Jastremská.