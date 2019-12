Šéf českého tenisu zuří: Nový Davis Cup? Kousek od skandálu. Soutěži hrozí zánik

Od začátku byl striktně proti. "Davis Cup zemřel, to byla poprava za bílého dne," zuřil v srpnu loňského roku šéf českého tenisu Ivo Kaderka poté, kdy bylo rozhodnuto o revolučních změnách v legendární soutěži. A ani po jejím renovovaném prvním ročníku svůj názor nezměnil. Spíš naopak. „Říkal jsem, že to bude propadák a taky to propadák byl," uvedl pro server tenisovýsvet.cz funkcionář.

Tři miliardy liber v průběhu pětadvaceti let. S takovou nabídkou přispěchala před časem finanční skupina Kosmos vedená hvězdou fotbalové Barcelony Gerrardem Piquem. A šéfové ITF na cinkání pořádně naditým měšcem slyšeli.

A tak se 108. ročník legendární soutěže poprvé oblékl do zcela nového hávu. O slavnou trofej bojovalo osmnáct zemí, rozdělených do šesti skupin. Během jediného týdne a na jednom místě se tak rozhodlo o tom, že Španělsko slavilo před domácími madridskými fanoušky triumf.

Ale dojmy? Kromě duelu domácích Španělů totiž řadu zápasů trápil až ostudný nedostatek zájmu fanoušků. "Atmosféra nebyla zrovna skvělá. To je problém s hraním na neutrální půdě," potvrdil smutnou skutečnost i australský kapitán Lleyton Hewitt.

„Nebýt ve finále Španělsko s Nadalem, tak by ta akce skončila úplným skandálem. Kdyby hrála ve finále třeba Kanada s Británií, tak tam bude sotva šest set diváků. Podívejte na zápas Rusko – Chorvatsko. Dva strašně silné týmy a nikoho to v tom Madridu nezajímalo. Zatímco dřív, když hrál jeden z týmů doma, tak všude arény praskaly ve švech," smutnil Kaderka.

A pětapadesátiletý funkcionář slavnou soutěž rozhodně nešetřil ani v dalším vyjádření. „Davis Cup byl kouzelný tím, jaký byl. Teď z toho udělali týdenní matějskou pouť, bohužel nezajímavou pro země, které tam nejsou doma," dodal pro tenisovysvet.cz.

Další velkou vadou nového formátu soutěže byl i fakt, že některé zápasy končily v nočních hodinách před prakticky prázdným hledištěm. "Je to velký problém jak pro nás hráče, tak pro návštěvníky v hale, kteří musejí jít ráno do práce," střelil do vlastních řad i Nadal.

Devatenáctinásobný grandslamový šampion je však pochopitelně s prvním ročníkem renovované soutěže spokojen. Stejně jako jeho zakladatel Pique. „Chceme, aby se z Davis Cupu stala jedna velká party, která se nebude týkat jen sportu," tvrdila opora Barcelony před začátkem. Jak se to povedlo, zůstává otázkou.

„ITF (Mezinárodní tenisová federace) bude říkat, že se první ročník nového Davis Cupu osvědčil, nezklamal a že je potřeba jen vylepšit drobné chyby. Ale až potom ITF například nebudou chodit od Piquého peníze, tak to může znamenat úplný konec Davis Cupu. Když se něco tak významného dostane do rozvalin, málokdo najde sílu, aby to vrátil zpět," dodal prezident Českého tenisového svazu.

"Nový" Davis Cup však bude muset čelit i dalším vážným problémům. Pořádnou konkurenci bude mít v lednovém ATP Cupu, tedy týmové soutěži družstev navazující na bývalý Světový pohár družstev, která se na rozdíl od Davis Cupu těší zájmu nejužší tenisové elity.

Stále větší popularitu navíc získává i Laver Cup, neboli týmová soutěž výběru Evropy a světa, která navíc termínem ostře koliduje právě s boji o salátovou mísu.

Podobná změna, jakou si prošel Davisův pohár, čeká i na Fed Cup. Ten si nový formát za účasti českých tenistek vyzkouší již v dubnu příštího roku.