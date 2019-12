Tajemství tenisové krásky odhaleno?

Smutek po konci kariéry? Ani náhodou! Bývalá čtvrtá nejlepší tenistka světa Dominika Cibulková totiž s velkou pravděpodobností očekává narození prvního potomka. I když to samotná tenistka ještě oficiálně nepotvrdila, vše nasvědčuje tomu, že radostná událost je opravdu na spadnutí.

Na kurtu byla známa jako nezdolná bojovnice, která i přes menší postavu dokázala vystoupat až mezi absolutní tenisovou elitu. V roce 2017 byla dokonce čtvrtou hráčkou světa, na svém kontě má i grandslamové finále z Australian Open z roku 2014 či semifinále na French Open, které si zahrála jako dvacetiletá. Tenisový svět ale šokovala především triumfem na Turnaji mistryň v roce 2016.

Od stejného momentu se však také začal její ústup ze slávy. Bratislavskou rodačku trápily vleklé zdravotní problémy, často končila v prvních kolech a žebříčkem se propadala. Vše si vynahrazovala v soukromém životě. Ve stejném roce, kdy ovládla Turnaj mistryň, se provdala za dlouholetého přítele Michala Navarru.

Naposledy se na kurtu objevila na letošním French Open. "Ano, na Roland Garros to byl můj poslední zápas. Musela jsem to v sobě vstřebat a zjistit, že jsem s tím smířená. Myslím, že dnes je na to perfektní den. Dlouho jsem nad tím přemýšlela a těším se na nový život," potvrdila třicetiletá tenistka při nedávném křtu knihy "Tenis je můj život".

Cibulková: Všechno šlo, jak mělo

A bude to nový život s plnou parádou, což nepřímo potvrdila i samotná hráčka. Zatímco ze začátku na přímý dotaz žurnalistů, zda je těhotná, odpovídala záporně, nyní už volí jiná slova. "Všechno v mém životě zatím šlo tak, jak mělo. Věřím tomu, že i dítě přijde ve správný čas," říkala pro slovenská média tenistka.

A že správný čas je opravdu na spadnutí, potvrzuje i fakt, že Cibulková byla opakovaně viděna na gynekologii v Ružinovské nemocnici v Bratislavě. "Potkala jsem ji tam i s jejím manželem. Bylo to v polovině října, šli na ultrazvuk," potvrdil Novému času jeho zdroj.

Dominika Cibuková ukončila aktivní kariéru

Zda opravdu bude Dominika Cibulková následovat kroky Lucie Šafářové, která narození prvního potomka očekává již brzy, či Andrey Sestini Hlaváčkové, jenž se svým štěstím pravidelně chlubí na sociálních sítích, se uvidí v následujících dnech.