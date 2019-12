Fialové kraťásky, uplé tílko. Kvitová jde do akce!

Je to jen něco málo přes měsíc, co pro tenisovou elitu skončila sezona. Neúprosný tenisový kolotoč však dává svým hvězdám jen pár týdnů na odpočinek. Rok 2019 pomalu počítá své poslední dny a Petra Kvitová už začala přípravu na ten následující. "Sezona 2020 začíná v roce 2019. Pojďme na to!" psala na sociálních sítích česká hvězda k fotce, která ji zachybuje v plné přípravě.

Sezonu 2019 zakončila Petra Kvitová na sedmém místě světa, do své vitríny úspěchů přidala k pětadvaceti předcházejícím tituly ze Sydney a Stuttgartu. A grandslamy? Jednoznačně nejlépe jí vyšlo Australian Open, kde si zahrála o titul s Naomi Ósakaovou, na French Open nestartovala, ve Wimbledonu se probila jen do čtvrtého kola, na US Open dokonce pouze do druhého.

A právě turnaje velké čtyřky budou hlavním cílem české tenistky i v nové sezoně. Velký důraz však bude svěřenkyně Jiřího Vaňka klást i na úvod roku, který jí v minulém roce vyšel výborně. Kvitová vyhrála hned svůj druhý turnaj v Sydney, poté předvedla spanilou jízdu na vzpomínaném Australian Open.

A ještě jednu velkou výzvu před sebou dvojnásobná wimbledonská vítězka má. "Olympiáda v Tokiu? Moc se tam těším. Bude to pátý grandslam, tedy pokud se tam kvalifikuji. Já doufám, že ano. Budu se těšit na celou sezonu, ale tohle bude nová výzva, těším se, jak to všechno půjde," říkala usměvavá tenistka.

Kvitová by měla sezonu zahájit podobně jako minulý rok v Brisbane, poté již bude následovat obhajoba vítězství v Sydney a poté Australian Open.

V roli české jedničky vstoupí do nové sezony světová dvojka Karolína Plíšková, čeští fanoušci se však mohou těšit i na výkony dalších členek elitní stovky Markéty Vondroušové, Karolíny Muchové, Marie Bouzkové, Barbory Strýcové, Kateřiny Siniakové či Kristýny Plíškové.