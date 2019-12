Nejhorší tenista v historii! Za zápas neuhrál ani bod, směje se mu celý svět

Ne, tohle není vtip. Opravdu se to stalo. Ukrajinský tenista Artem Bahmet prohrál v kvalifikaci na turnaj ITF Futures v Dauhá zápas s Thajcem Krittinem Koaykulem za 22 minut dvakrát 0:6. Ale to by nebylo to nejhorší. Za celý zápas totiž zoufalý borec neuhrál jediný míč. Není tak divu, že záběry na jeho "tenisové umění" obletěly celý svět.