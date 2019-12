Tenisová paráda v Tokiu! Federer a spol. hledají parťáky do smíšené čtyřhry. S kým nastoupí?

I když olympijské hry budou až za více než půl roku, pomalu se začínají rýsovat páry, které by v Tokiu mohly bojovat o medaile ve smíšené čtyřhře. Pokud opravdu dojde ke spojení sil těchto hvězdných tenistů, o kterých se nyní hovoří, můžou se fanoušci těšit na hodně napínavé souboje.

Tak třeba za Španělsko by se ve smíšeně čtyřhře mohl objevit devatenáctinásobný grandslamový vítěz Rafael Nadal po boku dvojnásobné grandslamové vítězky Garbiňe Muguruzaové. Hvězdný pár si chtěl spolu zahrát již před třemi roky v Brazílii, avšak kvůli problémům Nadala se zápěstím se museli z turnaje odhlásit. Muguruzaová nedávno prohlásila, že by si tak se světovou jedničkou mohla zahrát příští rok v Tokiu, kde se olympijské hry uskuteční.

Další zajímavá dvojice se rýsuje v Německu. Tam se hovoří o spojení bývalé světové jedničky s talentovaným mladíkem. Angelique Kerberová potvrdila, že by si chtěla zahrát s Alexanderem Zverevem. Spolu se představili již dvakrát v Hopmanově poháru. Pokaždé se jim podařilo dostat se až do finále, avšak ani jednou v něm nestačili na švýcarské duo Roger Federer a Belinda Bencicová.

Garbiňe Muguruzaová si chce zahrát čtyřhru s Rafaelem Nadalem.

Nad Bencicovou s legendárním Federerem a jejich případné společné účasti ve čtyřhře na olympijských hrách visí asi největší otazník. Spíš se spekuluje o tom, že by si letošní semifinalistka Turnaje mistryň tady mohla zahrát s dalším úspěšným krajanem Stanem Wawrinkou.

Chybět ve smíšeném deblu nechce ani bývalá světová jednička, Rumunka Simona Halepová. Dvojnásobná grandslamová vítězka již dříve avizovala, že chce ze čtyřhry medaili. Pokusit by se o ní měla s několikanásobným grandslamovým vítězem ve čtyřhře Horiou Tecauem.

Japonští fanoušci doufají, že i oni se dočkají skvělého páru, který by mohli z hlediště podporovat. Kei Nišikori již před časem prohlásil, že se pokusí ke smíšené čtyřhře přemluvit svou krajanku, bývalou světovou jedničku a dvojnásobnou grandslamovou vítězku Naomi Ósakaovou. To Velkou Británii by měl reprezentovat Jamie Murray, bratr Andyho, a Johanna Kontaová.