Když hvězdy pláčou. Momenty, kdy Federer, Nadal i Djokovič končili v slzách

Bez emocí a s ledovým klidem řeší i ty nejvypjatější momenty zápasu. V situacích, kdy by se normální smrtelník utápěl v křeči a nervozitou by nebyl schopen přehodit míček na druhou stranu, oni zachovávají ledový klid. Aspoň vzdáleně. I Federer, Nadal či Djokovič jsou jen lidé, které čas od času přemohou emoce.

Jsou to momenty, které v paměti fanoušků často zůstanou mnohem déle, než ty nejlepší výměny a parádní tenisové bitvy. Když tenisoví gladiátoři promění mečbol, vyhrají svůj nejdůležitější zápas kariéry či naopak přijdou o životní šanci, bývá často nad jejich síly, aby ukryli to, co se v jejich nitru odehrává.

Slzy radosti, smutku i bolesti. I takové momenty přináší vrcholový sport. A když pak mají i ti nejzkušenější borci promluvit o svých pocitech před zaplněnou tenisovou arenou, často je přemůžou emoce a hroutí se v slzách.

Roger Federer nazažíval jednoduché chvíle



A nemusí se přitom jednat jen o proměněné či zahozené mečboly. Jak emotivní může být konec kariéry, ukázala v letošním roce například loučící se španělská legenda David Ferrer, který před madridskými fanoušky řekl své tenisové sbohem po boku své ženy a dcerky.

A zdaleka nejen on. Slzy po tvářích tekly Andymu Murraymu, když mával fanouškům po svém předpokládaném posledním duelu kariéry na letošním Australian Open, v paměti českých fanoušků pak zůstává emotivní rozlučka Radka Štěpánka ve vyprodané O2 areně.

Server ATPtour.com vybral nejdojemnější momenty, které se za poslední desetiletí odehráli na kurtech celého světa.