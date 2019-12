Velký návrat do národního týmu? V hlavě to mám, připouští Strýcová

Ještě jeden rok. Minimálně. Česká tenisová hvězda Barbora Strýcová po veleúspěšné sezoně 2019 k radosti fanoušků končit nehodlá. Do nového roku vstoupí s jasným cílem. Soustředit se na grandslamy a na blížící se olympijské hry v Tokiu. Právě ty by mohly být důvodem i pro její návrat do fedcupového týmu. "V hlavě to mám," připouští tenistka.

Barbora Strýcová by se mohla vrátit do fedcupového týmu

Odmítnout návrat úřadující světové jedničky do reprezentace? Tato varianta by na mysl kapitána fedcupového týmu Petra Pály asi nepřišla. Semifinalistka letošního Wimbledonu ve dvouhrách a jeho vítězka v deblu Barbora Strýcová totiž comeback do týmové soutěže nevylučuje. A to i přes fakt, že před pár měsíci řekla národnímu týmu své sbohem.

"V hlavě to mám, ale není to na prvním místě," potvrdila plzeňská rodačka, že i tato varianta je ve hře. Hlavní motivací deblové grandslamové šampionky jsou zmíněné olympijské hry v Tokiu. Aby se však sportovního svátku mohla zúčastnit, musí být nominována do reprezentace.

"Musela bych být (na Fed Cup) nominovaná," naznačila bronzová medailistka ze čtyřhry na hrách v Riu de Janeiro 2016, že možné to je. "Sama sobě bych chtěla dát velkou šanci, aby bylo vše v pořádku a mohla si olympiádu zahrát," řekla.

Čerstvá držitelka Zlatého kanára na slavnostním vyhlášení Sportovce roku 2019, kde obsadila deváté místo, však vzpomínala především na životní Wimbledon. "Honí se mi to hlavou často. Zažila jsem tam strašně moc věcí dohromady a vstřebat to je hrozně těžký. Často myslím na momenty, které jsem zažívala i mimo areál, mimo zápasy a někdy si pouštím na youtube věci, které se mi podařily - zápasy, mečboly. Je to tak hezká vzpomínka, že mě to baví a těší si je připomínat," říká Strýcová.

Barbora Strýcová během vyhlášení ankety Sportovec roku 2019. O den později dostala známá česká tenistka Zlatého kanára.

Vlastimil Vacek, Právo

Podobné tažení za titulem z All England Clubu by si po boku Sie Šu-wej ráda zopakovala i v roce 2020. "Chtěla bych dobře zahrát na gradslamech v singlu i v deblu, to jsou moje čtyři motivace. A máme olympijský rok, tam bych se chtěla dostat. Chtěla bych to zkusit, ale je to strašně daleko," připomněla hry pod pěti kruhy v Tokiu.

Prvním turnajem nového roku bude pro Strýcovou již tradičně turnaj v Brisbane, který začíná 6. ledna.