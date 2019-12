Rozbaleno! České tenisové krásky se rozparádily u stromečku

Už jen posledních pár dní má tenisová elita na to, aby si užila chvíle volna se svými nejbližšími. A jak jinak se na těžkou sezonu o vánočních svátcích připravit než po boku svých nejbližších. Ani česká elita nezůstala v tomto ohledu stranou. Kvitová, sestry Plíškovy, ale třeba i Lucie Šafářová to pořádně rozjely. A bylo se na co dívat.