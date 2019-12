Takhle se fungovat nedá. Tenisovou hvězdu už nebaví tréninky a přemýšlí co dál

Její kariéru často brzdila zranění. Před třemi roky musela na operaci se zápěstím a poté i s poraněným kolenem. Na kurty se Magdaléna Rybáriková vracela v zimě 2017 jako 453. hráčka světa. Avšak ve fantastické formě. Na jaře vyhrála čtyři turnaje ITF a poté začala řádit i na akcích WTA.

Ve Wimbledonu došla až do semifinále, ve kterém nestačila na Španělku Garbiňe Muguruzaovou. V lednu 2018 se pak na Australian Open dostala do osmifinále a na jaře se v žebříčku vyšplhala nejvýše v kariéře, na sedmnácté místo. V červnu si ještě zahrála finále v Birminghamu, avšak poté se jí přestalo dařit.

Často vypadávala v úvodním kole a pokračovalo to i letos. Po vyřazení v prvním kole kvalifikace na US Open z kurtů zmizela. Brzy se začalo spekulovat, že jednatřicetiletá tenistka nejspíš brzy ukončí kariéru. Slovenská hvězda to tehdy nevyloučila, ani nepotvrdila. Teď se ale rozpovídala více.

Magdaléna Rybáriková si svou pohádku prožila ve Wimbledonu, kde se dostala až do semifinále.

Twitter

„Hraju tenis pětadvacet let a poslední rok jsem byla často zraněná. Moje tělo mi řeklo, že to stačí. Cítila jsem to na sobě, byla jsem unavená, nešlo mi to. Přestaly mě bavit tréninky, tenis jsem dělala víceméně z donucení,“ přiznala Rybáriková na webu sport24.pluska.sk. „A tak se fungovat nedá,“ dodala s tím, že už začíná mít jiné zájmy.

Ráda by si ještě na jaře zahrála Fed Cup a pak se rozhodne, co dál. „V únoru a v dubnu mě čeká ještě Fed Cup a potom se uvidí. Učaroval mi golf, takže tomu teď věnuju hodně času. Dopřála jsem si i více dovolené, několik týdnů jsem strávila na Mauriciu,“ přiznala v současnosti 176. hráčka světa.

„Svým způsobem si zvykám na život bez tenisu,“ uvedla s tím, že si život bez dřiny na kurtech dokáže představit. „Chtěla bych se věnovat developerským projektům. Momentálně stavím dva domy a vypadá to, že jsem se v tom našla,“ líčila vítězka čtyř turnajů WTA.