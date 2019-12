Plíšková po přípravě s novým týmem: Vallverdú mi může pomoct proti Bartyové

Vallverdú ještě nikdy nevedl ženu, tak jaké máte z prvních společných dnů dojmy?

Zatím jsem spokojená. Kdyby ne, tak by to bylo blbý a musely by se dělat změny. Ale příprava se povedla od začátku do konce, nebyla jsem zraněná, což je základ. Trenéra znám strašně krátce, nestrávili jsme spolu zatím tolik času, ale tréninky byly kvalitní a bavily mě. K tomu přispívala i Olga (Savčuková), která je moje dlouholetá kamarádka a bude takovým prostředníkem mezi trenérem a mnou. Určitě bude jezdit i na turnaje. Myslím, že tým jsem si postavila dobře a snad nějakou chvíli zase vydrží.

Jakých novinek jste se dočkala?

Šlo hlavně o pestrost, to mi poslední rok s Conchitou Martínezovou trochu chybělo. Jsem otevřená novým věcem, chci se je učit a nechci dělat pořád stejná cvičení. Tři týdny na Tenerife mi utekly, udělalo se hodně práce. Žádný nový úder už se nenaučím, ale doufám, že posun k lepšímu tam byl.

Tenistka Karolína Plíšková před začátkem nové sezony.

Vít Šimánek, ČTK

Držel se Vallverdú zvyklý na mužský tenis při trénincích zpátky?

I proto jsem si vzala Olgu, aby to pro něj nebyla úplně taková pecka. Ona do toho bude vnášet ten ženský element a korigovat to. Ale na tréninky si fakt nemůžu stěžovat, zatím jsem neměla pocit, že by to nějak nezvládal. Samozřejmě dávky jsou jiné, než u chlapů, ale zvládala jsem je v pohodě. Není důvod si myslet, že by to nemělo fungovat.

Můžete prozradit, jak jste se vůbec dala dohromady s právě s Vallverdúem?

Dostala jsem pár doporučení. Měla jsem seznam svých favoritů, spousta lidí se nabízí i sama. On se tedy nenabízel, což bylo dobře. Protože ty, co se sami nabídli, bych si nevzala. Vím, že měl v mužském tenisu úspěch, já se chci pořád dál posouvat. Ženských jsem teď měla dost, potřebuju na chvíli změnu a respekt, což k němu mám. Věřím, že mi z chlapského tenisu něco předá. I tříhodinový trénink měl detailně naplánovaný, žádné cvičení se neopakovalo. To by mi mohlo vyhovovat.

Jeho bývalý svěřenec Tomáš Berdych si pochvaloval hlavně skauting soupeřů...

To se ukáže, ale slyšela jsem o něm, že má výborně zvládnutou taktiku, což je dobře, protože na některé hráčky, jako je třeba Bartyová, je potřeba se připravit. Věřím, že třeba zrovna na ni by mi mohl pomoct.

Máte už detailně připravený plán na sezonu?

Rozhodla jsem se, že budu postupovat měsíc od měsíce. Zatím mám naplánováno Brisbane a Australian Open, pak Dauhá a uvidíme, jestli zařadím i Dubaj. Každý rok mám strašně moc zápasů, už mi není dvacet, chtěla bych plán trošku poupravit. Ale když prohraju dvakrát v prvním kole, tak samozřejmě turnaje přidám...

Loni na Australian Open jste měla kousek k finále, co letošní ambice?

Ve finále i semifinále grandslamu už jsem byla, teď nemůžu mít jiné cíle než grandslam vyhrát. To bude na dalších pár let můj úkol. Dělám pro to maximum, víc už udělat nemůžu, tak uvidíme, jak se vše sejde.

Tuhle otázku jste nemívala moc ráda. Takže už jste mentálně nad věcí, přijala jste, že to tak musíte brát?

Je to tak. Všichni to vědí, já i můj tým taky. Tuhle větu jsem si připravila a budu ji opakovat, protože to prostě tak je.

Jak zapadá do vašeho programu nový formát Fed Cupu a olympiáda?

Ještě nijak, řeknu si po měsíci, jak to se mnou vypadá. Fyzicky jsem v pohodě, ale na konci roku jsem už vždycky taková unavenější. Chtěla bych to zkusit změnit a třeba obětovat některé menší turnaje, kdyby mi to mělo dodat sílu na Wimbledonu nebo US Open. Zatím mám v hlavě všechno, i Fed Cup. Pro nás je cestování do Budapešti fajn, hodinka letu z Prahy. Na druhou stranu ten týden by byl asi docela náročný. Kdybychom šly až do finále, byly by to asi čtyři zápasy za šest dní, což je docela dost. Navíc utkání ve Fed Cupu jsou vždycky náročnější. Takže to vidím padesát na padesát.

I olympiádu?

U ní si hraju s myšlenkou, že bych spíš jela, protože jednou v životě by si ji člověk asi měl zahrát. Všichni mi říkají, že bych toho pak mohla litovat, což nevím... Ale olympiáda spíš ano a u Fed Cupu uvidím, jak na tom budu.