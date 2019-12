Pan Dokonalý překvapil! Odchod ze scény visí reálně ve vzduchu

Federer v roce 2019 dosáhl na jubilejní stý titul na okruhu ATP, k tomu se po skvělých výkonech dostal do finále Wimbledonu, kde v epické bitvě nakonec nestačil na svého velkého rivala Novaka Djokoviče ze Srbska.

Deník Welt teď však přišel s rozhovorem, ve kterém švýcarský fenomén konstatuje, že myšlenka na odchod do tenisového důchodu je v současné chvíli dost reálná. "Nemůžete hrát pořád, týden co týden, v mém věku," nastínil svůj plán, že by ukončil kariéru na okruhu a účastnil by se dál pouze exhibičních zápasů.

Kolika bitev mezi Rogerem Federerem a Rafaelem Nadalem se ještě dočkáme?

I po těchto slovech se ale s největší pravděpodobností ještě Federera na okruhu ATP dočkáme. V sezoně 2020 je totiž na programu olympijský turnaj v Tokiu a singlové vítězství z olympiády je tou poslední věcí, která rodákovi z Basileje ve sbírce chybí...