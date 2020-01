Nejtěžší období kariéry má za sebou, teď se usměvavá Francouzka už zase těší z tenisu

I když už to brzy budou dva roky, o svém nejtěžším období v kariéře se rozpovídala teprve nyní. Francouzská tenistka půl roku nevěděla, jestli bude moci ještě hrát. Zmeškala totiž tři dopingové kontroly a hrozila ji suspendace. „V roce 2018 jsem obdržela poslední oznámení, že jsem zmeškala dopingovou kontrolu a začalo mých šest nejhorších měsíců v kariéře,“ uvedla Cornetová na webu worldtennisusa.org.

V období od listopadu 2016 do října 2017 ji totiž antidopingoví komisaři třikrát nezastihli na uvedeném místě, kde měla být. „Poprvé to bylo v listopadu 2016. Pamatuji si, že jsem musela být na letišti v půl sedmé a zapomněla jsem nahlásit změnu místa dostupnosti. Když do mého domu dorazili úřednici, byla jsem už na cestě na letiště,“ zavzpomínala Cornetová.

„Ptala jsem se jich, jestli se mám otočit a dorazit za nimi. Ale řekli mi, že by to bylo pozdě, a že to nebudou počítat,“ vysvětlovala bývalá světová jedenáctka. Druhou kontrolu pak nestihla opět při odletu. „Letěla jsem do Spojených států amerických. Když mi zavolali, říkala jsem si, že to není možné, že se to opět stalo. Požádala jsem je, jestli by na letiště za mnou mohli dorazit, ale to odmítli,“ dodala s tím, že o třetím zmeškání kontroly se dozvěděla z e-mailu.

„Hlídala jsem si, abych třetí kontrolu neprošvihla. Uvědomovala jsem si, že kdyby se tak stalo, mohla bych být suspendována a měla bych po kariéře. A pak najednou tohle. Vůbec jsem nechápala, kdy k tomu došlo,“ vyprávěla s tím, jak se její kariéra hroutila. „Kontaktovala jsem Mezinárodní tenisovou federaci ITF, ale nereagovali. Dostávala jsem od nich jen automatizované zprávy,“ dodala.

Hrát v takové situaci bylo pro ni obtížné. „Byla jsem unavená a naštvaná. Nikdy jsem si nevzala ani paracetamol, když mě bolela hlava a teď jsem čelila suspendaci za doping. Pak mě ale vyslyšeli a uznali, že jsem nevinná. Cítila jsem, že jsem dostala další šanci a vše, čeho nyní dosáhnu, bude pro mě bonus,“ prohlásila vítězka šesti turnajů WTA.