Olympiáda bez české hvězdy? Není to něco, o čem bych snila, překvapila Plíšková

Účast na olympijských hrách jako největší vyznamenání pro všechny zúčastněné? Karolína Plíšková se na největší sportovní událost planety dívá jinak. Před čtyřmi roky se sportovního svátku vzdala mimo jiné i pro údajnou obavu z viru zika, který v té době trápil Brazílii.

A tento tah se jí vyplatil. Na následujícím US Open dosáhla svého životního úspěchu, když se probojovala až do boje o titul. Nic podobného se sedmadvacetileté Plíškové od té doby nepovedlo.

A podobnou taktiku s velkou pravděpodobností zvolí i letos. Hry v Tokiu se konají od 24. července do 9. srpna a to se světové dvojce vůbec nelíbí.

"Není to v dobrém termínu, protože to spadá mezi Wimbledon a US Open. Není to něco, o čem bych snila. Nevím, jestli se Her vůbec zúčastním," uvedla česká hvězda během přípravy na Tenerife pro španělská média.

Karolína Plíšková má v nové sezoně velké ambice

Definitivní rozhodnutí však ještě nepadlo. "Do začátku olympiády zbývá ještě šest měsíců a může se stát leccos," udržuje české fanoušky v naději lounská rodačka.

Karolína Plíšková rozjíždí sezonu 2020 pod novým trenérem Danim Vallverdúem v australském Brisbane, kde bude její úvodní soupeřkou ve druhém domácí Ajla Tomljanovicová.