Tenisté Španělska si udrželi naději na vítězný týmový double

Tenisté Španělska si vítězstvím 3:0 nad Japonskem v závěrečném utkání základní skupiny pojistili na ATP Cupu v Austrálii postup do čtvrtfinále. Výběr kolem světové jedničky Rafaela Nadala tak má stále šanci získat unikátní týmový double, neboť před sedmi týdny ovládl na domácí půdě v Madridu premiérový finálový turnaj Davis Cupu.

Španělé mohli slavit postup ze skupiny B v Perthu hned po úvodní dvouhře proti Japonsku, v níž Roberto Bautista porazil 6:2, 6:4 Go Soedu, neboť by je o čtvrtfinále připravila jen málo pravděpodobná porážka 0:3. Výhru v zápase potvrdil Nadal, jenž v souboji leváků udolal navzdory 36 nevynuceným chybám 7:6, 6:4 Jošihita Nišioku. Nadal následně s Pablem Carreňem vyhráli i čtyřhru a Španělé stejně jako v úterý Australané ovládli svou skupinu s bilancí devíti vítězství a žádné prohry.

"Rád trávím čas s přáteli a společně jsme prožili spoustu úspěchů v Davis Cupu. Takže je příjemné, že jsme se i tady kvalifikovali do čtvrtfinále," uvedl Nadal, jehož nyní společně s týmem čeká přesun na play off do Sydney. "Podmínky tam budou o dost jiné a také se musíme vyrovnat s tříhodinovým časovým rozdílem. Je hodně věcí, na které si budeme muset zvyknout," dodal devatenáctinásobný grandslamový šampion.

Španělská tenisová radost v podání Pabla Carrena Busty a Rafaela Nadala po utkání ATP Cupu.

Trevor Collens, ČTK/AP

Stěhování do Sydney čeká také Srby, kteří měli postup mezi nejlepších osm mužstev ze skupiny A jistý už po druhém zápase a dnes na rozloučenou s Brisbane porazili 2:1 Chile. Stejně jako Nadal vyhrál i svůj třetí duel na turnaji Novak Djokovič, jenž zpečetil týmový úspěch vítězstvím 6:3, 6:3 nad Cristianem Garínem.

"V Sydney je velká srbská komunita, takže doufám, že podporu tam budeme mít stejnou jako tady, ne-li lepší," uvedl Djokovič, který bude na blížícím se Australian Open obhajovat loňský titul.

Chorvatsko se mohlo radovat ze čtvrtfinále, v němž se střetne s Ruskem, už před závěrečným duelem ve skupině E proti Argentině. Balkánskému týmu pomohli Poláci, kteří nečekaně zdolali 2:1 Rakousko a připravili ho o možnost postupu. Třetí výhru na turnaji si připsal Hubert Hurkacz, jenž zdolal 3:6, 6:4, 7:6 světovou čtyřku Dominica Thiema.

Další jistou čtvrtfinálovou dvojici tvoří Austrálie s Británií, zbylí postupující budou známi po dnešních závěrečných duelech ve skupinách.