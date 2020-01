Parádní den mají za sebou české tenistky. Do čtvrtfinále turnaje v Brisbane postoupily jak světová dvojka Karolína Plíšková, která si poradila ve třech setech s Tomljanovicovou, tak Petra Kvitová po vítězství nad Ruskou Samsonovou. O titul si v Šen-čenu zahraje deblový pár Siniaková–Krejčíková a na stejném turnaji se po výhře nad Bondarenkovou probila do semifinále i Kristýna Plíšková.

Karolína Plíšková začala zápas proti domácí Ajle Tomljanovicové dobře, když své soupeřce vzala již její druhý servis a šla do vedení 3:1. Plíšková však o výhodu brejku přišla v deváté hře, vzápětí si však vzala ztracený servis zpět a sadu po 45 minutách získala 6:4.

Druhý set se nesl jasně v rytmu podávajících hráček. Plíšková ani Tomljanovicová neztratily servis a sadu tak musel rozhodnout tiebreak. V něm byla šťastnější domácí Australanka, která ho vyhrála 7:5 a po hodině a 32 minutách boje byl stav utkání 1:1.

Ajla Tomljanovicová v zápase s Karolínou Plíškovou

Tertius Pickard, ČTK/AP

Rozhodující sada však žádné drama nepřinesla. Plíšková šla bleskově do vedení 3:0 a žádné problémy už nepřipustila. Za stavu 4:1 vzala podruhé v setu Tomljanovicové servis a sadu v klidu vyhrála za 28 minut 6:1, celý zápas pak za 2 hodiny a 5 minut 6:4, 6:7 a 6:1. Plíšková nasázela v zápase 12 es, připsala si jen 3 dvojchyby.

"Jsem tady déle než dva týdny, takže jsem ráda, že jsem konečně hrála zápas. První duel sezony je vždy těžký bez ohledu na to, jak mi to šlo v tréninku,"

V boji o semifinále se lounská rodačka utkání s Alison Riskeovou, která v předcházejících kolech vyřadila Karolínu Muchovou a Barboru Strýcovou. Plíšková současnou světovou devatenáctku porazila ve všech šesti vzájemných zápasech.

Kvitová vládla

Petra Kvitová vstoupila do zápasu s mladičkou Ruskou ve velké pohodě a za stavu 2:1 si poprvé přivlastnila Samsonové servis. To světové sedmičce stačilo k vítězství v prvním setu v poměru 6:3. Kvitová neměla při svém podání žádné problémy a jedenadvacetileté soupeřce nedovolila ani jedinou možnost brejku.

Klíčový moment druhé sady přišel za stavu 2:2, kdy byla česká hvězda opět úspěšná na returnu a i díky dvojchybě Samsonové podruhé v zápase vzala své soupeřce servis.

Petra Kvitová na returnu

Tertius Pickard, ČTK/AP

Žádné komplikace už dvojnásobná wimbledonská šampionka nepřipustila, sadu dovedla do vítězného konce 6:2 a po jedné hodině hry mohla slavit klidný postup do čtvrtfinále. "Čelila jsem velmi tvrdému servisu, ale byla to výzva. Občas trénuju s klukama, takže jsem na to byla připravená. Mám z postupu radost," řekla Kvitová na kurtu.

Ve čtvrtfinále změří Kvitová síly s Američankou Jennifer Bradyovou, která v Brisbane vyřadila v prvním kole Marii Šarapovovou, ve druhém pak překvapivě úřadující světovou jedničku Ashleigh Bartyovou.

"Hrála úžasně, určitě vyhrála zaslouženě," uznala australská vítězka loňského French Open a Turnaje mistryň. Bartyová se dopustila 26 nevynucených chyb a nestačila na jistou hru Bradyové od základní čáry. Po úspěšné kvalifikaci a vyřazení bývalé světové jedničky Rusky Marie Šarapovové se čtyřiadvacetiletá Američanka dočkala největší výhry.

"Je to neskutečné. V našich předchozích dvou zápasech byla Ash dominantní. Dneska jsem nechtěla jen hrát, ale hrát na vítězství," řekla Bradyová. S Kvitovou se zatím utkala jednou, loni v Dubaji vyhrála česká tenistka po třísetové bitvě.

Siniaková s Krejčíkovou si zahrají o titul

Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková si v čínském Šen-čenu zahrají o pátý společný titul. České tenistky procházejí turnajem zatím suverénně, na cestě do finále ve třech zápasech ztratily pouze osm gamů. V semifinále dnes vyřadily kanadsko-japonskou dvojici Sharon Fichmanová, Miju Katóová po vítězství 6:2 a 6:1.

V minulém roce Krejčíková se Siniakovou ovládly turnaje v Torontu a Linci, v životní sezoně 2018 dobyly grandslamové trofeje ve Wimbledonu a na Roland Garros. Finále hrály společně ještě čtyřikrát včetně předloňského Turnaje mistryň.

Kristýna Plíšková si zahraje o finále

Kristýna Plíšková vstoupila do zápasu s Bondarenkovou ve velkém stylu. Své soupeřce prolomila obě dvě úvodní podání a po dvanácti minutách hry vedla už 4:0. Pak si však sedmadvacetileté dvojče světové dvojky situaci zkomplikovalo. Bondarenková snížila na 3:4, dotáhnout skóre však už nestihla a sadu tak v poměru 6:4 získala za 37 minut Plíšková.

I druhý set začal pro lounskou rodačku výborně, když za stavu 1:1 prolomila Ukrajince podání, sama si naopak počínala bezchybně a rychle se dostala do vedení 4:2. Třiatřicetiletá Bondarenková už o podání nepřišla, na servis české hráčky, která nasázela 16 es, však zbraň nenašla a padla ve dvou setech dvakrát 4:6. Plíšková vyzve v boji o finále kazašskou tenistku Elenu Rybakinovou.

Williamsová v Aucklandu míří za prvním titulem po mateřské

Americká hvězda Serena Williamsová na tenisovém turnaji v Aucklandu dál míří za prvním titulem po mateřské přestávce. Od návratu po porodu dcery hrála pětkrát finále, ale 73. triumf zatím nepřidala. Na Novém Zélandu je ve čtvrtfinále, i když se na postup přes krajanku Christinu McHaleovou natrápila.

Osmatřicetiletá Williamsová, vítězka 23 grandslamů ve dvouhře, prohrála s McHaleovou první set 3:6. Pak však předvedla obrat a další sady získala 6:2 a 6:3. "Byl to pro mě dobrý test. Přesně takové zápasy potřebuju, abych dosáhla svých cílů," řekla nasazená jednička po upracované výhře, na niž potřebovala dvě hodiny.

Williamsová v Aucklandu absolvuje první turnaj po čtyřměsíční pauze. Už v minulosti měla problémy prosadit se v tamním větru, ale s mladší krajankou si nakonec i počtvrté v kariéře poradila. "Našla jsem cestu, jak se z krize dostat. Takže jsem spokojená," dodala.

Po porodu dcery Alexis Olympie v září 2017 se vrátila na kurty po půl roce. Od té doby hrála dvě finále ve Wimbledonu, dvě na US Open a jednou v Torontu, ale na další titul čeká téměř tři roky (od Australian Open 2017). V aucklandském čtvrtfinále narazí v pátek na Němku Lauru Siegemundovou.