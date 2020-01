Srbsko - Kanada 3:0 Djokovič poslal srbské tenisty do semifinále ATP Cupu, Nadal překvapivě prohrál

Druhý hráč světového žebříčku Novak Djokovič zpečetil výhrou nad kanadskou jedničkou Denisem Shapovalovem postup srbských tenistů do semifinále ATP Cupu v Sydney. Balkánský tým za hlasité podpory fanoušků z místní komunity vyhrál čtvrtfinále 3:0 a o postup do finále staronové týmové soutěže se utká v sobotu s Ruskem. Světová tenisová jednička Rafael Nadal nečekaně prohrál s Belgičanem Davidem Goffinem, poté ale v rozhodující čtyřhře pomohl ke čtvrtfinálovému vítězství Španělska 2:1.

Srbsko nasměroval za vítězstvím v úvodní dvouhře Dušan Lajovič výhrou 6:4, 6:2 nad Félixem Augerem-Aliassimem. Rozhodující bod získal Djokovič po obratu a vítězství 4:6, 6:1, 7:6 nad Shapovalovem, jednoznačný triumf pak potvrdili Evropané ve čtyřhře.

"Bylo to hodně vyrovnané, mohlo to dopadnout i naopak. Denis hrál úžasný tenis," uvedl Djokovič, jenž talentovaného Kanaďana porazil i v pátém vzájemném duelu. Zároveň na ATP Cupu, který je pro něj přípravou na obhajobu titulu na Australian Open, vyhrál i čtvrtý zápas.

"Cítil jsem se tu jako doma. I (ve skupině) v Brisbane jsme měli velkou podporu, ale tohle byl úplně jiný level. Byli tady snad všichni Srbové z města," ocenil hlasitou podporu fanoušků v Areně Kena Rosewalla.

"Možná to občas trochu přehnali a Denis byl oprávněně naštvaný, ale byla to atmosféra jako v Davis Cupu," dodal Djokovič. Narážel na to, že si Shapovalov stěžoval na hlasité projevy fanoušků při servisu, za což diváky musel napomínat rozhodčí.

Nadal padl s Goffinem

Španělé směřovali za postupem přes Belgii poté, co v úvodní dvouhře Roberto Bautista porazil 6:1, 6:4 outsidera Kimmera Coppejanse. Očekávalo se, že vítězství favorita zpečetí Nadal, ale jedenáctý hráč světa Goffin dokázal vyzrát na jeho hru plnou topspinů a připsal si nečekané vítězství 6:4, 7:6.

Belgičan David Goffin oslavuje výhru nad světovou tenisovou jedničkou.

Ciro De Luca, Reuters

"Hrál jsem dnes míče brzy po odskoku, abych ho rozběhal. Takhle nemohl dát dva tři forhendy za sebou a rozběhat on mě. Protože když má dost času, diktuje tempo. A když proti němu musím běhat, jsem mrtvý," popsal Goffin svou taktiku.

Nadal prohrál první zápas na ATP Cupu a teprve druhý od Wimbledonu. V týmových soutěžích v barvách Španělska nezvítězil třiatřicetiletý Mallorčan dokonce poprvé od debutu v Davis Cupu v roce 2004 v Brně, kde ho porazil Jiří Novák.

Španěl Rafael Nadal ve čtvrtfinále ATP Cupu proti Belgii.

Ciro De Luca, Reuters

Nadal se ale dokázal po nečekané porážce oklepat a nastoupil po boku Pabla Carreňa do čtyřhry, v níž Španělé porazili 6:7, 7:5, 10:7 dvojici Sander Gille, Joran Vliegen a získali rozhodující bod.