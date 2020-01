Bartyová - Vondroušová 6:3, 6:3 Rozjetá Vondroušová narazila. Světová jednička byla nad její síly

Půl roku čekala Markéta Vondroušová na to, než jí zraněné zápěstí znovu dovolí vstoupit na okruh. O to sladší však její návrat byl. V prvním kole turnaje v Adelaide smetla německou tenistku Mariaovou 6:3, 6:0, ve druhém za 51 minut zcela otrávila domácí Rodionovovou 6:0, 6:0.

S Bartyovou však byla v první sadě pod tlakem. Ve druhé hru vyrovnala, otočila z 1:2 na 3:2, ale další čtyři gamy ztratila. Přitom měla šance, za stavu 3:4 však nevyužila ani jeden ze čtyř brejkbolů. Bartyová přestřílela rodačku ze Sokolova na vítězné údery 20:9.

S Vondroušovou se úřadující královna utkala zatím čtyřikrát a ve všech případech slavila výhru bez ztráty setu. Jednoznačně nejdůležitějším měřením sil byl finálový duel loňského French Open, který ovládla Australanka 6:1, 6:3 a získala svůj premiérový grandslamový titul.

Světová jednička Ashleigh Bartyová byla v Adelaide nad síly české tenistky.

Tertius Pickard, ČTK/AP

Rosola a Martincovou dělí výhra od Australian Open

Lukáš Rosol a Tereza Martincová postoupili do třetího kola kvalifikace Australian Open a jedna výhra je na prvním grandslamu sezony dělí od účasti v hlavní soutěži. Rosol by se mohl do pavouka dvouhry v Melbourne dostat poprvé od roku 2016, Martincová dokonce poprvé v kariéře.

Čtyřiatřicetiletý Rosol dnes v 2. kole kvalifikace porazil v tříhodinové bitvě 6:7, 7:6, 7:5 Itala Paola Lorenziho. V pátek se brněnský rodák, jemuž aktuálně patří 176. místo v žebříčku, utká se Španělem Pedrem Martínezem o účast v hlavní soutěži. V ní by byl při neúčasti Jiřího Veselého jediným Čechem. Od Wimbledonu 2017 hrál dvojnásobný daviscupový vítěz na grandslamu jen loni na Roland Garros.

Pětadvacetiletá Martincová se po loňském Wimbledonu a US Open může představit na třetím grandslamu za sebou, ale v Melbourne poprvé v kariéře. V druhém kole 132. hráčka světa zdolala po dvou a půl hodinách 6:1, 5:7, 6:4 Rusku Valerii Savinychovou a čeká ji Italka Elisabetta Cocciarettová.

Ve hře o hlavní soutěž Australian Open je ještě Barbora Krejčíková, jež má za sebou kvůli skluzu způsobenému špatným ovzduším a následným deštěm zatím jen první kolo. Pro Zdeňka Koláře a Denisu Šátralovou už kvalifikace skončila.

Turnaj v Adelaide - ženy (dotace 848 000 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále: Bartyová (1-Austr.) - Vondroušová (8-ČR) 6:3, 6:3 Sabalenková (6-Běl.) - Halepová (2-Rum.) 6:4, 6:2 Collinsová (USA) - Bencicová (4-Švýc.) 6:3, 6:1 Jastremská (Ukr.) - Vekičová (Chorv.) 6:4, 6:3. Čtyřhra - semifinále: Dabrowská, Juraková (3-Kan./Chorv.) - Hradecká, Klepačová (ČR/Slovin.) 6:7 (6:8), 7:6 (7:3), 10:5. Muži - (dotace 610 010 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále: Rubljov (3-Rus.) - Evans (Brit.) 6:4, 3:6, 6:3 Harris (JAR) - Carreňo (4-Šp.) 6:3, 6:3 Paul (USA) - Ramos (Šp.) 6:3, 6:4 Auger-Aliassime (2-Kan.) - Bolt (Austr.) 6:3, 6:0

HOBART (tvrdý povrch, dotace 275 000 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále: Kuděrmětovová (5-Rus.) - Muguruzaová (2-Šp.) bez boje Čang Šuaj (4-Čína) - Davisová (USA) 6:1, 6:4. Čtyřhra - čtvrtfinále: Bouzková, Zidanšeková (ČR/Slovin.) - Bondarenková, Fichmanová (Ukr./Kan.) 6:3, 3:6, 10:4. AUCKLAND (tvrdý povrch, dotace 610 010 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále: Humbert (Fr.) - Shapovalov (2-Kan.) 7:5, 6:4 Isner (4-USA) - Edmund (Brit.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) Paire (5-Fr.) - Millman (Austr.) 3:6, 6:1, 6:4 Hurkacz (6-Pol.) - F. López (Šp.) 6:4, 6:7 (11:13), 6:4.